CHP'de gündem 'Tüzük Kurultayı': Özgür Özel, eski genel başkanlar ile görüştü

CHP'nin, eylül ayındaki Tüzük Kurultayı için geri sayım sürerken hazırlıklar da devam ediyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar ile görüştü.

Özgür Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da bir araya geldi.

Özel, görüşmede eski genel başkanların parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler için önerilerini aldı.

Görüşmede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Özgür Özel'in, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

KURULTAY EYLÜL AYINDA

CHP Parti Meclisi, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı almıştı.

Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak. Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.