CHP'de iki ayrı bayramlaşma programı: Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, aynı saatte yurttaşlarla buluşacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yarın (30 Mayıs Cumartesi) Ankara’da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ilk kez CHP Genel Merkezi’ne gelerek yurttaşlarla bayramlaşacak.

Saat 14.00’teki program için birçok ilden sosyal medya kanalıyla “Ankara’ya ücretsiz ulaşım” çağrıları paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu’nun halk buluşması şeklinde gerçekleşecek bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basım görüntüleri sosyal medyada yayılırken Kılıçdaroğlu’nun “Gül ki Güller Açsın” şarkısıyla karşılanacağı ifade ediliyor.

Karşılama için şarkı seçiminin Özel’in “Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin” şiirinden yaptığı alıntıya yanıt olarak seçildiği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu Genel Merkez bahçesinde yurttaşlara hitap edecek. Kılıçdaroğlu’nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak.

ÖZEL, GÜVENPARK'TA OLACAK

Aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı da CHP Lideri Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek.

Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden yurttaşlara hitap edecek

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yurttaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da yurttaşlara sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.