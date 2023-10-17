CHP'de il kongreleri süreci bugün tamamlanıyor
Kaynak: AA
CHP'nin ağustos ayında başlayan il kongreleri takvimi bugün sona eriyor.
Hafta sonu 10 il kongresini tamamlayan parti, bugünkü Bitlis il kongresiyle beraber 81 ilde süreci tamamlamış olacak. Böylece kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.
Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'de, 38. Olağan Kurultay ise 4-5 Kasım'da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Kurultayın hazırlık sürecini CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve 10 yardımcısı yürütecek.
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