CHP'de "İmralı" istifası

TBMM'de “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” adıyla kurulan Süreç Komisyonu’nun 18’nci toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme oylamasına katılmayan CHP’de istifa geldi.

CHP’nin Diyarbakır milletvekili adayı olan ve şu anda Amedspor yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Laleş Ertuğrul Uysal, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"GÜNCEL BİR POLİTİK TAVIR DEĞİL"

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün CHP’nin, İmralı’ya gidecek komisyona üye vermeyeceğini açıklaması benim için sadece güncel bir politik tavır değil; belleğimin, tarihimin ve kimliğimin en hassas noktalarına dokunan bir kırılma anıdır. Bu karar, Türkiye’nin en temel meselesi olan Kürt meselesinin hâlâ cesaretten, hakikatten ve demokratik sorumluluktan kaçılarak ele alındığını bana bir kez daha gösterdi.”

"BU KARAR KOPUŞ DEĞİL"

Uysal, paylaşımının devamında şunları ifade etti:

“Her kriz anında, her karar eşiğinde Kürtlerin hayatını doğrudan ilgilendiren meselelerde yine ve yeniden sessizliğe, belirsizliğe ve kaçınmaya sığınılmasını artık kabul etmiyorum. CHP’nin bu tutumu benim için bir eştir. Bu eşik, sadece bir kararın değil, bir siyasi kültürün aynasıdır. Kimliğimi, acılarımı, hak talebimi, barış arzumun ciddiyetini ve bu ülkenin birlikte yaşama umudunu bir politik hesap uğruna ertelemeyi reddediyorum. Bu karar benim için bir kopuş değil; daha onurlu, daha tutarlı ve daha açık bir duruşun başlangıcıdır.”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı’ya gidecek komisyon heyetine üye vermeyeceklerini ancak komisyonda bulunmaya devam edeceklerini söylemişti.