CHP'de Kadıköy Belediye Başkan aday adaylığı için 3 isimden başvuru

CHP'de Kadıköy Belediye Başkan aday adaylığı için İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Barış Antik ve CHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Ayfer Yazkan başvuru yaptı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için siyasi partilerde aday adaylığı süreci devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kadıköy Belediye Başkan aday adaylığı için üç isim başvuru yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Barış Antik ve CHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Ayfer Yazkan CHP'den Kadıköy Belediye Başkan aday adaylığını duyurdu.

Aday adaylığı başvurusunu sunan Ayfer Yazkan, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımında "Örgüt ve ilçe başkanımız Ali Narin ile uzun ama çok güzel çok verimli ve çok anlamlı bir örgüt toplantısı oldu. Kadıköy Belediye Başkanı aday adayı olarak başvurumuzu verdik. anca beraber kanca beraber. seviyoruz seviliyoruz" ifadelerini kullandı.