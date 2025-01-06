CHP'de kritik MYK toplantısı başladı: Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüşecek mi?
CHP'de siyasette yeni sürecin değerlendirileceği kritik MYK toplantısı başladı. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti heyeti ile görüşüp görüşmeyeceği belirlenecek.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı saat 11.50'de başladı.
AA'nın aktardığına göre, yılın ilk MYK'sinde, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından bölgede yaşanan son gelişmeler, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, ekonomi, iç politika, parti içi disiplin dosyaları, partinin üye sayısı artış oranı ile etkinlik takvimi görüşülecek.
YENİ SÜREÇLE İLGİLİ YOL HARİTASI
Öte yandan toplantıda, DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği ziyaret, ardından TBMM'de milletvekili bulunan partilerle görüşmeleri ve sürece ilişkin CHP'nin izleyeceği yol haritasının da ele alınması bekleniyor.
MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti heyetinin görüşüp görüşmeyeceğinin belirlenmesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, "Ben MYK toplantısı bitmeden böyle bir şey söyleyemem. Ayrıca böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz" demişti.
DEM HEYETİNİN ZİYARETİ VE ÖCALAN'IN MESAJI
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.
Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.
Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.
2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.