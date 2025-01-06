CHP'de kritik MYK toplantısı başladı: Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüşecek mi?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 11.50'de başladı.

AA'nın aktardığına göre, yılın ilk MYK'sinde, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından bölgede yaşanan son gelişmeler, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, ekonomi, iç politika, parti içi disiplin dosyaları, partinin üye sayısı artış oranı ile etkinlik takvimi görüşülecek.

YENİ SÜREÇLE İLGİLİ YOL HARİTASI

Öte yandan toplantıda, DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği ziyaret, ardından TBMM'de milletvekili bulunan partilerle görüşmeleri ve sürece ilişkin CHP'nin izleyeceği yol haritasının da ele alınması bekleniyor.

MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti heyetinin görüşüp görüşmeyeceğinin belirlenmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, "Ben MYK toplantısı bitmeden böyle bir şey söyleyemem. Ayrıca böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz" demişti.