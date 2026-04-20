CHP'de kritik MYK toplantısı: Mansur Yavaş'ın çağrısı değerlendirilecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığındaki toplantıda gündem belediyelere yönelik operasyonlar.

MYK toplantısında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınması da ele alınacak.

MANSUR YAVAŞ'IN ÇAĞRISI

MYK toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısının da ele alınması bekleniyor.

Mansur Yavaş, Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstermişti.

Yavaş, burada yaptığı açıklamada, "Hukuk askıya alındı. Biz bunu seyredemeyiz. Bütün belediye başkanlarımız haksız bir uygulamaya, bir iftiraya maruz kalacağı endişesiyle yaşadığı gibi trol grupları da belediye başkanlarımıza 'Sıra sana geldi' diye tehditvari konuşmalar yapılıyor. Genel Başkanımız İspanya'dan dönünce bunu topluca konuşmamızın zamanı geldi. Topluca bir karar almamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

MİTİNG ÇAĞRISI

Öte yandan CHP, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ve Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla bugün halk buluşması gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı buluşma saat 20.00'de Ataşehir Belediyesi önünde yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting için çağrıda bulunarak, "Kimse kendisini milletten üstün görmesin! Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'e ve Ataşehir'in tertemiz iradesine yönelen hiçbir tehdide geçit vermeyiz" dedi.

Özel, "Zulme boyun eğmeyen, 'İradem benimdir' diyen tüm vatandaşlarımızı, tüm yol arkadaşlarımızı bu akşam saat 20.00'de Ataşehir Belediyesi önüne bekliyorum" ifadelerini kullandı.