CHP'de kritik PM toplantısı başladı: Yeni MYK belli olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) üyelerinin belli olmasının ardından yeni PM'nin ilk toplantısı saat 12.40 sularında partinin genel merkezinde başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek.

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?

MYK'nın bu toplantıda şekillenmesi beklenirken İlhan Uzgel’den boşalan Dışişleri Bakanlğı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın getirilmesi öngörülüyor.

İBB Genel Sekreteri olarak görevlendirilmesi beklenen Volkan Demir’in yerine Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise uluslararası ticari sözleşmeler ve milletlerarası tahkim konusunda uzmanlığı bilinen Bahadır Erdem’in getirilebileceği kulislerde konuşuluyor.

ANITKABİR'E ZİYARET

Özgür Özel ile birlikte yeni PM ve YDK üyeleri ile milletvekilleri, sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan CHP lideri Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne "19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan, bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyet'i ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimini püskürten milyonlar adına buradayız" yazdı.