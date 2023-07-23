CHP'de kritik PM toplantısı başladı: Zoom toplantısı gündeme damga vurdu

'Değişim' ve 'sızdırılan toplantı' tartışmalarının devam ettiği CHP'de, Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

Bugünkü Parti Meclisi toplantısında, Ağrı, Hakkâri, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması gündeme gelecek.

KRİTİK TOPLANTI

Partide Kurultay öncesi mahalle delege seçimleri devam ederken, Ağrı, Hakkari, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması tartışmalara neden olmuştu.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların zoom toplantısının kaydının sızdırılması tartışmalara neden olmuştu.

Sızdırılan kayda göre İmamoğlu ile toplantıya katılan diğer CHP’liler, görevden alınan il başkanlarının taleplerinin değerlendirilmesi için PM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması ve bunun için de imza toplanması gerektiğini dile getiriyordu.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Bugünkü toplantıda söz konusu il başkanlarının görevden alınması gündeme gelecek.

Toplantıda Kılıçdaroğlu, sunum yapacak ve genel durumu değerlendirecek.

Parti Meclisi toplantısında ayrıca ekonomi politikaları görüşülecek ve Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımına ilişkin görüşme karara bağlanacak.

GÖREVDEN ALINAN İL VE İLÇE YÖNETİMLERİNİN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

CHP Parti Meclisi toplantısında, görevden alınan il ve ilçe yönetimlerinin itirazlarının reddedildiği bildirildi. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken 40 oyu vermeyince MYK’nin görevden almaları kesinleşti.

Görevden alınan il ve ilçe yönetimleri şöyle:

Muş İl Başkanı İsmail Adanur ve İI Yönetim Kurulu Üyeleri (Kabul 31, ret 30)

Ağrı İl Başkanı Nihal Aslan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri (Kabul 30, ret 31)

İstanbul İli Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri (Kabul 26, ret 35)

Mardin İI Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri (Kabul 31, ret 28, çekimser 2)

Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri (Kabul 28, ret 33)

CHP'deki gerginlik Parti Meclisi'ne de sıçradıBirGün Ankara

CHP Parti Meclisi'nde zoom toplantısı ve değişim tartışmaları gündemde yer aldı. Bülent Tezcan, zoom toplantısının etik dışı değerlendirilemeyeceğini söylerken bazı milletvekilleri ise MYK'nin seçim sürecinde yeteri çalışmayı yürütmediğini kaydetti

Değişim tartışmalarının merkezinde yer alan CHP'deki gerginlik, Parti Meclisi'ne de sıçradı. Önceki günkü belediye başkanları toplantısında olduğu gibi, Parti Meclisi toplantısında da değişim isteyenler ve bu süreci yürütenlere tepki gösterenler, karşı karşıya geldi.

CHP'de yaklaşan Kurultay öncesi mahalle delege seçimleri devam ederken, Ağrı, Hakkari, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması tartışmalara neden oldu.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların zoom toplantısının kaydının sızdırılması da tartışmalara neden olmuştu. Bu gelişmelerin ardından toplanan Parti Meclisi'nde de konu gündeme geldi. Toplantının etik dışı olduğunu bildirenler ile herhangi bir sorun olmadığını bildirenlerin karşılıklı diyaloğa girdikleri öğrenildi. Ayrıca seçim dönemi MYK'nin yeteri derecede çalışmadığı iddialarının ortaya atılması üzerine, o dönemin bir MYK üyesinin bu sözlere itiraz ettiği kaydedildi.

TEZCAN SÖZ ALDI

Toplantıda CHP'li Bülent Tezcan'ın da söz alarak zoom toplantısında değindiği ve "Bunda etik dışı bir durum yok" dediği bildirildi.