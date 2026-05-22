CHP'de kritik zirve: Özgür Özel, vekillerle bir araya gelecek; Parti Meclisi toplanacak

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından kritik toplantılar gerçekleştiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili’nin de Genel Merkez’e gelmek üzere yolda oldukları iletildi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) yeniden toplantıya çağırmıştı.

MİLLETVEKİLLERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 11.00’de milletvekillerini Genel Merkez’de kapalı grup toplantısına çağırdı.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI YAPILACAK

Özgür Özel, yarın saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

CHP'YE MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi. Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara ilişkin dün partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunmuştu.

CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti yaptıkları için suçlu görüldüklerini vurgulayan Özel, "Bize, 'Ekrem'i bırak, mücadeleyi bırak, Ankara'ya dön, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur.' diyorlar. Ben, partimin genel başkanını iktidar koltuğunda oturtmak, cumhurbaşkanı adayını cumhurbaşkanı koltuğunda oturtmak, partimin yöneticilerini bakan koltuğunda oturmak için mücadele ediyorum ve reddediyorum. Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum" demişti.

CHP Genel Merkezi önünde toplananlara da seslenen Özel, "Elbette örgütlerimiz gerekli planlamayı yaptı. Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz. Buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisini kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.