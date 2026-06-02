CHP'de kurultay çağrısı büyüyor: Zonguldak ve Konya delegeleri imza verdi

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve kurultay delegeleri, olağanüstü kurultay talebi için notere giderek imza verdi. Partililerle birlikte yapılan yürüyüş sonrası açıklama yapan Dural, "Bizler seçilmiş iradeyi temsil ediyoruz" diyerek Özgür Özel'e destek mesajı verdi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve 38. Dönem Zonguldak Kurultay Delegeleri, olağanüstü kurultay talebi kapsamında notere giderek imza verdi. Dural öncülüğünde partililer, il başkanlığı binası önünden başlayarak Zonguldak 2. Noterliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüş, parti içinde kurultay sürecine verilen desteğin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Noterde gerçekleştirilen işlemlerde kurultay delegeleri Devrim Dural, Merve Arslan, Fahri Diler ve Uğur Dikenli, olağanüstü kurultay talebini içeren dilekçelerini vererek resmi imzalarını attı. Öte yandan kurultay delegeleri Çetin Bozkurt, Bülent Kantarcı, Deniz Yavuzyılmaz, Eylem Ertuğrul ve Güler Demiroğlu'nun da ayrıca notere giderek kurultay talebine destek veren imzalarını verdiği öğrenildi.

"BU MESELE SADECE CHP MESELESİ DEĞİLDİR"

Noter önünde açıklama yapan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, değişim iradesine ve parti içi demokrasiye sahip çıktıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada milletin iradesini savunmak, değişimin iradesine ve umuduna sahip çıkmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kadroları ve seçilmiş kurultay delegeleriyle birlikte notere gelerek kurultay talebimizi içeren dilekçelerimizi verdik. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu konuyu yalnızca partimizin meselesi olarak görmüyoruz. Bu konu aynı zamanda halkın, toplumun ve milletin meselesidir. Bizler atanmış değiliz, hepimiz seçilmiş iradeyi temsil ediyoruz. Değişim iradesinin ve umudunun peşindeyiz. Kaybetmeye alışmış değil, kazanmaya alışmış; iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi hedefliyoruz. Bize yapılan siyasi operasyondan sonra, yoldaşlarımla birlikte bütün sosyal medya paylaşımlarımızda Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğine atıfta bulunuyoruz. Belediyelerin, örgütlerin ve halkın yanında olan liderin Özgür Özel olduğunu söylüyoruz. Cesareti ve yüreği olanların da kendi durdukları yeri açıkça ifade etmesini bekliyoruz.

"HALKIN UMUDUNU VE SOKAĞIN SESİNİ DİNLEDİK"

Atanmışlara sesleniyorum; bizim liderimiz, bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Sizleri kurultaya, demokrasiye ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Hodri meydan, gelin kurultaya; herkes gücünü ve iradesini ortaya koysun. Biz 'değişim' derken halkın umudunu ve sokağın sesini dinledik. Çünkü sokağın sesi bizdedir. CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte demokrasiye, halka ve değişim iradesine sahip çıkıyoruz. Bu partinin seçilmiş il başkanı olarak sonuna kadar demokrasiyi savunacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla atanmışlara teslim etmeyeceğiz."

KONYA'DA 30 DELEGEDEN 28'İ KURULTAY İÇİN İMZA VERDİ

CHP Konya İl Örgütü, partiyi kurultaya götürmek amacıyla noter huzurunda imza sürecini tamamladı. Konya genelindeki 30 kurultay delegesinden 28’i imza verdi. CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, önceki dönem Konya İl Başkanı Bekir Yaman ve önceki dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik noterlik çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, örgütün büyük çoğunlukla kurultay talebinde birleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Konya'da 30 kurultay delegemizin 28'i ile çağrılı seçimli kurultay imzamızı noterlikten vermiş bulunmaktayız. İlçe başkanlarımızla birlikte, önceki dönem Gençlik Kolları Genel Başkanımız Gençosman Killik ve önceki dönem İl Başkanımız Sayın Bekir Yaman ile birlikte imzalarımızı verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiği bu zor günlerden kurtulmasının en iyi yolunun kurultayın toplanması olduğu fikrindeyiz. Bu konuda fikir birliği içerisindeyiz ve kurultay için Konya'dan imzamızı verdik. Bugün şöyle de bir durum oldu; Akşehir'de de ilk imzalardan biri verildi. Konya'da bu haberi de tüm Konyalı hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum."

"CHP GENEL BAŞKANI DELEGELERİN HÜR İRADESİYLE SEÇİLİR"

Önceki dönem Konya İl Başkanı Bekir Yaman ise yaptığı açıklamada, partiye yönelik müdahale girişimleri olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, sarayın gölge mahkemeleriyle değil, kurultay delegelerimizin hür iradesiyle seçilir. Bizim için yok hükmündedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu baskı operasyonu ve darbe girişimi, bizim kenetlenmemizi daha da kolaylaştırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kenetlenerek, kol kola ve kucaklaşarak, halkımızla birlikte iktidara yürüyoruz. Kesinlikle bu darbeye ve mahkemenin aldığı bu karara karşıyız. Konya olarak da Türkiye olarak da iktidarın ayak sesleri Konya'dan geliyor."

"BU DARBEYE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Önceki dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, yaşanan sürecin yalnızca CHP’yi değil, Türkiye’deki demokratik işleyişi de ilgilendirdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi sınavı veriyor. Bugün yaşananlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir müdahale değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir butlan kararı verilmesi, aynı zamanda Türkiye'deki demokratik sisteme ve insanların iktidarı demokratik yollarla değiştirebilme imkanına yönelik bir darbedir. Biz de bu darbeye karşı çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş bir genel başkanı var. Biz delegeler olarak daha önce kurultaylarda oy kullandık. Olağan kurultayda da oy kullandık, olağanüstü kurultayda da oy kullandık ve delegeler bir karar verdi. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu delege iradesine saygı duydu ve bu iradenin sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. Biz, bu iradeyi, genel seçimlerde de Türkiye'de iktidara taşımak üzereyken, ne yazık ki bunu gören saray yargısı, buna demokratik bir yolla izin vermemek için böyle bir butlan engellemesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne adeta bir darbe girişiminde bulundu. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin belirlemesi gerektiğini düşündüğümüz için bugün hep birlikte toplandık."