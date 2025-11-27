CHP'de kurultay için geri sayım: Parti yönetiminde nasıl bir değişim bekleniyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yarın başlayacak.

Üç gün sürecek olan kurultayın sloganı "Şimdi iktidar zamanı". Kurultayın ilk gününde 17 yıl sonra değiştirilen yeni parti programı delegelerin oyuna sunulacak. Kurultayın ikinci gününde genel başkan seçimi yapılacak, üçüncü gününde ise 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) üyeleri belirlenecek.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ise kurultay sonrası genel başkan tarafından seçilecek. CHP'de tek genel başkan adayı, iki yıldan uzun süredir bu görevi sürdüren Özgür Özel. Özel'in yeniden genel başkan seçilmesi bekleniyor.

MUHALİFLERİN KARŞI LİSTE ÇIKARMASI BEKLENMİYOR

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, kurultayda esas yarış PM için olacak. Ancak parti içi muhaliflerin karşı liste çıkarması beklenmediği için bu yarışın da bireysel düzeyde kalacağına dikkat çekiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, çarşaf liste ile gerçekleştirilecek PM seçimi için "tercihini" belli eden 52 kişilik "anahtar liste" çıkarması bekleniyor. Sekiz üye ise "genel başkan kontenjanı" olarak da adlandırılan Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden seçilecek.

Özel, PM ile YDK listesini belirlemek ve diğer kurultay hazırlıkları için yoğun bir çalışma yürüttü, son dönemde dış programlarını en aza indirdi.

TECRÜBELİ İSİMLER PM LİSTESİNDE YER ALABİLİR

Kurultayda belirlenecek yöneticiler, aynı zamanda CHP'yi 2028 veya öncesinde yapılan bir seçime taşıyacak kadrolar olacak.

Genel başkan seçildiği Kasım 2023'deki kurultaya "değişim" sloganıyla giden Özgür Özel, parti yönetiminde genç ve kadınlara ağırlık vermiş, "gölge kabineyi" de içine alan geniş bir MYK belirlemişti.

Özel'in, parti tüzüğü doğrultusunda "genç ve kadın" kotasını eksiksiz uygulaması bekleniyor. Ancak "deneyim eksikliği" eleştirilerine karşı, yetkili organlarda yaş ortalamasının yükseltileceği belirtiliyor.

Gençlik kotası için yaş sınırının 18-40 arası olduğuna dikkat çekiliyor, PM'de 30 yaş üstü ağırlığının artacağı konuşuluyor.

Parti aleyhine açılan davalar ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İddianamesi'ndeki "kapatma ihbarı" da dikkate alınarak parti yönetiminde bazı deneyimli hukukçu siyasetçilere yer verilmesi bekleniyor. CHP kulislerinde, bu değişim, "Parti zor bir süreçten geçiyor. Onun için gençliğin enerjisiyle tecrübeyi birleştirmemiz lazım" sözleriyle dile getiriliyor.

Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde de yer alan Engin Altay, Bülent Tezcan, Seyit Torun gibi tecrübeli isimlerin de aralarında olduğu partililerin PM listesinde yer alabileceği konuşuluyor. Ayrıca, kamuoyunda tanınmış, alanında uzman bazı isimlerin de yönetimine taşınacağı belirtiliyor.

Soruşturmalar nedeniyle olası gözaltı ve tutuklamalara karşı PM'de ve daha sonra belirlenecek MYK'de "dokunulmazlık" nedeniyle milletvekili sayısının artırılacağı ifade ediliyor.

CHP'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ DE PM'YE GİREBİLİR

2023 seçimlerinde ittifak ortağı olan partilerden CHP'ye geçen bazı milletvekili ve siyasetçilerin de parti yönetim listelerinde yer alacağı konuşuluyor.

Parti kulislerinde PM'ye girecek isimler arasında DEVA Partisi kökenli İstanbul Milletekili Evrin Rızvanoğlu, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Demokrat Parti kökenli İzmir Milletvekili Salih Uzun ve eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem sayılıyor.

MYK KÜÇÜLECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2023 kurultayının ardından "gölge kabine" oluşturarak bu isimleri MYK'ye almış, kurulun üye sayısı 14'ten 24'e çıkmıştı. Ancak gölge kabineden istenen verimin alınmadığı uzun süredir parti kulislerinde de konuşuluyordu.

Kurultay sonrası ise gölge kabine MYK dışına çıkarılacak ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne kaydırılacak. "Gölge kabine" yerine, temel politikaların belirleneceği "masa" veya "komisyon" şeklinde bir yapılanmaya gidilmesi planlanıyor.

MYK'nin ise daraltılarak 13-14 üyeden oluşabileceği belirtiliyor.