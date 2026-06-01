Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'de kurultay için yeterli imza sayısına ulaşıldı

CHP'de, genel başkanlık seçiminin de yapılacağı kurultay için gerekli imza sayısına ilk günden ulaşıldı. Delegeler tarafından toplanan imza sayısı 600'ü aştı.

Güncel
  • 01.06.2026 16:14
  • Giriş: 01.06.2026 16:14
  • Güncelleme: 01.06.2026 16:23
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'de kurultay için yeterli imza sayısına ulaşıldı
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

CHP'de, seçimli olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imza sayısına ulaşıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, dün yaptığı açıklama ile "kurultay sürecini başlattıklarını ve delegelerden imza topladıklarını" açıklamıştı.

Genel başkanlık seçiminin de yapılacağı kurultay için bugün delegeler imza vermeye başladı.

Sözcü muhabiri Balâ Ateş'in aktardığına göre, kurultay için toplanan imza sayısı 600'ü aştı.

İmza sayısının yarın akşama kadar 1000'e ulaşması bekleniyor.

Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için mevcut delegelerin yarısından fazlasının imza vermesi gerekiyor.

Kurultay talebi içeren dilekçeler hazırlandıktan sonra toplu halde CHP Genel Merkezi'ne gönderilecek.

Ekrem İmamoğlu: "Halkımız tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacaktır"
Özgür Özel yol haritasını çizdi: Yola aynen devam ediyoruz
CHP Grubundan Meclis Başkanlığına Grup Toplantısı başvurusu
‘Mutlak butlan’ın ardından İmamoğlu’ndan ilk söyleşi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın her istediğini yapıyor
BirGün'e Abone Ol