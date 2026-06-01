CHP'de kurultay için yeterli imza sayısına ulaşıldı

CHP'de, seçimli olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imza sayısına ulaşıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, dün yaptığı açıklama ile "kurultay sürecini başlattıklarını ve delegelerden imza topladıklarını" açıklamıştı.

Genel başkanlık seçiminin de yapılacağı kurultay için bugün delegeler imza vermeye başladı.

Sözcü muhabiri Balâ Ateş'in aktardığına göre, kurultay için toplanan imza sayısı 600'ü aştı.

İmza sayısının yarın akşama kadar 1000'e ulaşması bekleniyor.

Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için mevcut delegelerin yarısından fazlasının imza vermesi gerekiyor.

Kurultay talebi içeren dilekçeler hazırlandıktan sonra toplu halde CHP Genel Merkezi'ne gönderilecek.