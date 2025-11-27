Giriş / Abone Ol
CHP'de kurultay öncesi MYK toplandı

CHP'de 39. Olağan Kurultay öncesi MYK son toplantısını gerçekleştirdi. MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.

Güncel
  • 27.11.2025 10:42
  • Giriş: 27.11.2025 10:42
  • Güncelleme: 27.11.2025 10:44
Kaynak: AA
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.

MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.

Özel bugün ayrıca Parti Meclisi ve İl Başkanları toplantılarına da katılacak.

