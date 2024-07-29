CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplandı

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK'nin ana gündem maddesi, 4 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayı olacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.10'da başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK toplantısının ana gündem maddesi, 4 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayı olacak.

Öte yandan toplantıda, ilerleyen günlerde Şam'a gerçekleştirilmesi planlanan ziyaret, 1-3 Ağustos tarihlerinde Burdur'da yapılacak il belediye başkanları toplantısı, parti içi disiplin dosyaları, faaliyet takvimi, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçları, ekonomik gelişmeler ile iç ve dış politika konularının masaya yatırılması bekleniyor.

MAVİ VATAN TOPLANTISI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dış Politika Danışma Kurulu ve Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu üyeleriyle “Mavi Vatan” konulu toplantıda bir araya geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada 'Mavi Vatan' için 'masal' ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise, "Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir" demişti.