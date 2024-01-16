CHP'de Mezitli krizi: "Aday gösterilen kişi geçmişte CHP’ye oy vermeyin, MHP’ye oy verin dedi"

Mezitli’de CHP ilçe belediye başkanı olarak yeniden aday gösterilmeyen Neşet Erhan, “Aday gösterilen kişinin geçmişte CHP’ye oy vermeyin, MHP’ye oy verin dediği sözler kamuoyunun gündemine geldi. Ben bunları PM kararı sonrasında Genel Başkanımız Özgür Özel’le yüz yüze de görüşerek anlattım” dedi. Tarhan, ayrıca, CHP Genel Merkezi tarafından temayül yoklaması istendiğini ancak yapılan temayül yoklamasının gündeme alınmadığını söyledi.

Mersin’in Mezitli ilçesinde CHP’den aday gösterilmeyen mevcut başkan Neşet Tarhan, Parti Meclisi’nde Ahmet Serkan Tuncer’in aday gösterilmesine ilişkin Genel Başkan Özgür Özel ile toplantı yaptığını söyledi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, CHP’nin 6’sı büyükşehir olmak üzere toplam 242 seçim çevresinde aday belirlediği son Parti Meclisi (PM) toplantısı sırasında PM salonuna girerek Mersin adaylarına itiraz eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP TBMM Grup Başkanvekili, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a tepki göstermişti.



PM salonunda yükselen sesler Genel Merkez koridorlarına da yansımış, Çakır’ın Mezitli’de aday gösterilen Ahmet Serkan Tuncer’e itiraz ettiği iddiası gündeme gelmişti.

"ŞİKÂYETLERİMİ GENEL BAŞKAN’A ANLATTIM"

Gerginliğin yaşandığı toplantının ardından parti içerisinde Mersin’le ilgili tartışmalar sürerken, yeniden aday gösterilmeyen mevcut CHP’li Başkan Neşet Tarhan, Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldiğini ve şikâyetlerini aktardığını söyledi.

"Temayül gündeme alınmadı, ilçe örgütü de adayımız ‘Tarhan’ dedi"

Tarhan, kongre sürecinde ilçe seçimlerine değişimci grup olarak girdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Genel Merkez’in söylemlerine, demokrasiden yana olan düşünce ile de ilçe yönetimimiz adayın temayül yoklaması ile belirlenmesini istedi. Genel Merkez de örgüte soracağız, anketlere bakacağız demişti. Kim çıkarsa çıksın itiraz etmeyecektik. Ancak, temayül gündeme alınmadı.



Bunun üzerine, ilçe örgütümüz de temayül olmayacaksa biz kendi adayımızı önerelim dedi ve PM toplantısının olduğu gün yönetim kurulu kararı ile biz Neşet Tarhan’ı istiyoruz diye karar aldı. Karar oy birliğiyle alındı. Ben belediyeyi 2014’te yüzde 43 ile aldım. 2019’da oyumuz yüzde 57’ye çıktı. AKP ve MHP oyları da aradaki fark kadar yüzde 14 geriledi. Anketlerde yüzde 70’lere varıyoruz.”

"CUMARTESİ GÜNÜ MİTİNGE HAZIRLANIYORUZ"

Durum böyleyken öyle bir aday belirlendi ki. Tabii ki başka bir arkadaş da olabilir. Ama aday gösterilen kişinin geçmişte CHP’ye oy vermeyin, MHP’ye oy verin dediği sözler kamuoyunun gündemine geldi. Ben bunları PM kararı sonrasında Genel Başkanımız Özgür Özel’le yüz yüze de görüşerek anlattım.



Bu yanlışlıklar düzeltilmezse Büyükşehir’i de kaybedebiliriz. Şu anda birçok şeyi de gündeme getirmiyoruz. Tek odaklandığımız nokta 20 Şubat son gün. Bu cumartesi günü de ilçede demokrasi mitingi düzenliyoruz. Siyasi bir toplantının ötesinde haklılığımızı anlatacağız."