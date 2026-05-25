CHP'de 'mutlak butlan' ertesi: İsimlikler söküldü

CHP Genel Merkezi’ne polis marifetiyle girilmesinin ardından ilk gün sakin başladı. 24 Mayıs’ta, “Gelmeyin” denilen personel, 25 Mayıs için göreve çağrıldı. Katlarda temizlik çalışmalarının başladığı görüldü. CHP Genel Merkezi’nin lobi katındaki müdahalenin izleri ise halen silinemedi.

Biber gazı kapsüllerinden kalan artıkların halen yerlerde olması dikkati çekti. CHP kurmaylarının odalarının girişinde bulunan isimlikler sökülürken polisin girişinin engellenmesi amacıyla kurulan barikattaki koltukların bahçeye çıkarıldı.

KAPI ZORLANDI

En çarpıcı görüntü ise Genel Başkanlık Makam Katında fotoğraflandı. CHP Genel Merkezi’ndeki genel başkanlık katını ifade eden 12’inci kata çıkan merdivenlerin kapısının zorlandığı kaydedildi. CHP lideri Özel tarafından sahiplenin Zafer (Kedi) ve Mayıs’ın (Köpek) mamalarının da 12’inci katın kapısının altına konuldu.

CHP’liler polis baskının ardından tahliye edilirken duvarlara Kılıçdaroğlu aleyhine yazdığı sloganların da bezlerle silinmeye çalışıldığı belirtildi. Öte yandan CHP Genel Merkezi içinde, 24 Mayıs’taki tahribatın ortadan kaldırılması için çalışan çok sayıda teknik personel bulunduğu bildirildi.

GAZIN ETKİSİ GEÇMEDİ

Polis müdahalesinden bir gün sonra CHP Genel Merkezi’ne gelenler biber gazının etkilerini hissetmeye devam etti. Sıkılan gazların halen boğaz yakmaya ve göz yaşartmaya devam ettiği kaydedildi.

Polisin CHP’ye girmesi için kesilen demir korkuluklara kaynak yapıldı. CHP Genel Merkezi’nin otoparka açılan ve polisin girişi için yıkılan kapısı yerine, bariyer çekildi.