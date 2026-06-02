CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ilk grup toplantısı: Milletvekilleri saatler önce yerini aldı

Mahkeme kararıyla "Genel Başkanlık" görevinden uzaklaştırılan seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, partisine yönelik mutlak butlan kararının ardından bugün ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edecek.

CHP'nin bugünkü grup toplantısına yoğun katılım beklenirken çok sayıda milletvekili de 13.30'da başlayacak toplantıdan saatler önce salonda yerini aldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı vermiş, karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelirken CHP Genel Merkezi de polis marifetiyle boşaltılmıştı.