CHP'de Olağanüstü Kurultay talebi için dilekçe: İlk imzalar Konya delegelerinden

CHP'de genel başkanlık değişiminin yaşandığı 38'inci olağan kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan ilan edilmesinin ardından kurultayın ne zaman toplanacağına dair tartışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 38. Olağan Kurultay'da yer alan Konya-Akşehir delegeleri, genel başkanlık seçiminin yapılacağı bir olağanüstü kurultayın toplanması için dilekçe kaleme aldı.

Böylece ilk imzalar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dedelerin yaşadığı Konya-Akşehir’den verildi.

38 delegenin imzasıyla gönderilen dilekçe, Konya-Akşehir delegesi Sevim Uzun tarafından verildi.

Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için mevcut delegelerin yarısından fazlasının imza vermesi gerekiyor.

Kurultay talebi içeren dilekçeler hazırlandıktan sonra toplu halde CHP Genel Merkezi'ne gönderilecek.