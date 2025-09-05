CHP'de olağanüstü kurultay talebi: "Kötü niyetli saldırılar zorunlu kılmıştır"

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ne yönelik alınan yargı kararının ardından gözler 15 Eylül’de görülecek 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik davaya çevrildi. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin tedbiren görevden alınmasına yönelik kararının ardından, 15 Eylül’de de benzer bir karar alınabileceği değerlendirildi.

CHP’liler, İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına yönelik kararın ardından, olağanüstü kongre talebiyle gerçekleştirilen imza toplama kampanyasının bir benzerini kurultay için de hayata geçirdi.

TOPYEKUN SALDIRI

CHP’nin olağanüstü kurultayını toplaması talebiyle hazırlanan dilekçelerde, 38’inci olağan kurultayın da başarıyla tamamlandığının altı çizildi. Dilekçede, “Bazı çevrelerin kurultay hakkında gerçeğe aykırı, iftira ve dedikodular, yargıyı da araç kılarak partiye karşı topyekun bir saldırı haline dönüşmüştür” denildi.

Dilekçede öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla 21’inci olağanüstü kurultayın da gerçekleştiği kaydedildi. Olağanüstü kurultayın, “Başta genel başkan olmak üzere, delegelerin parti organlarına tam bir güveni olduğunu tekrar gösterdiği” belirtildi.

“KÖTÜ NİYETLİ SALDIRILAR”

CHP kurultayına yönelik, “Kötü niyetli çaba ve partiye saldırıların devam ettiğinin” kaydedildiği dilekçede, “Bu durumda CHP kurultay delegeleri olarak bizlerin duruma el koyması ve tüzüğün 48’inci maddesi uyarında seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Partimizin genel başkanı ve kurultayda seçilmiş organlarına güvenimiz tamdır” ifadeleri kullanıldı. Dilekçe, “Bu nedenlerle, Tüzüğün 48’inci maddesi uyarınca, CHP kurultayının olağanüstü olarak toplanmasını saygıyla arz ederim” ifadesiyle noktalandı.