CHP'de olağanüstü PM toplantısı: Cumhurbaşkanı adayı gündemde mi?

CHP, Beşiktaş Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından İstanbul'a kamp kurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bütün programını iptal ederek salı gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. Özel, çarşamba günü eski TBMM Başkanvekili ve eski Milletvekili Kamer Genç anması için Dersim'e gidecek.

Partide dün TBMM Kapalı Grup Toplantısı gerçekleştirilirken, bugün de olağanüstü Parti Meclisi toplantısı düzenlendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen olağanüstü Parti Meclisi toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel başlıklık etti.

Olağanüstü Parti Meclisi toplantısında ana gündem Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve iktidarın muhalefet üzerinde artan baskıları olacak.

CUMHURBAŞKANI ADAYI TARTIŞILACAK MI?

Öte yandan CHP'li isimlerden son günlerde gelen açıklamalarda partinin cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının beklendiği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Medyascope'ta katıldığı yayında CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ilişkin, "Bütün belediye başkanlarının görevini bırakması gibi bir formül olabilir, belli sayıda milletvekilinin istifasıyla bir ara seçim zorlanabilir, 'bu kadar İmamoğlu'yla uğraşıyorsunuz, aday ilan etmemiz lazım' fikri partide var" ifadelerini kullanmıştı.

Yine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Halk TV'de katıldığı yayında, "Erdoğan, İmamoğlu’na üç kez yenildi. Gözüküyor ki dördüncü kez yenilecek. O günler uzak değil" diye konuşmuştu.

Partiden gelen bu açıklamalar CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayabileceği tartışmasını başlatmıştı.

Bugün olağanüstü Parti Meclisi toplantısında cumhurbaşkanı adayı tartışmasının gündeme gelmesi beklenmiyor.