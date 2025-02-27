CHP'de olağanüstü toplantı: Özel'in yazılı açıklama yapması bekleniyor

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı saat 19.00'da başladı.

Özgür Özel'in toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Öcalan ile 3. kez görüşmüştü. Ardından heyet Öcalan'ın mesajını kamuoyuyla paylaşmıştı. Öcalan mesajında PKK'ye 'silah bırakma' ve 'feshetme' çağrısında bulunmuştu.