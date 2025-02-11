CHP'de ön seçim tarihi kesinleşti

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Parti cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı alırken, ön seçimin tarihi de belli oldu.

CHP üyeleri, 23 Mart Pazar günü partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.

3'LÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

CHP'de geçtiğimiz pazar günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelmişti.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında adaylık konusunda tam mutabakat sağlandığını kulislere yansımıştı. Yavaş ve İmamoğlu’nun, “Partinin alacağı kararları kamuoyu önünde tartışmama konusunda” da görüş birliğinde olduğu yine kulislere yansımıştı.

Öte yandan Özgür Özel’in, TBMM’de gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı’nda, ön seçime yönelik yol haritasını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.