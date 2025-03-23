CHP'de ön seçimde ilk öngörü: Oy sayısının 10 milyonu bulması bekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik tutuklama kararının gölgesinde gerçekleşen ön seçime ilgi her geçen saat daha da artıyor. Edinilen bilgiye göre, görevliler sandıklara pusula yetiştirmekte zorlanıyor.

CHP kaynakları, CHP üyelerinin yüzde 90'ının sandığa gittiğini kaydediyor. Almanya, Fransa ve Avusturya'da da ön seçimde 50 bin oyun kullanıldığı belirtiliyor.

SARAÇHANE’DE KONUŞMA

CHP'liler, oy verme süresinin tamamlanmasını ardından toplam oy sayısının 10 milyonu bulacağını ifade ediyor.

Oyların sayılmasının ardından CHP lideri Özgür Özel’in Saraçhane'de bir konuşma yapacağı öğrenilirken konuşmanın CHP Genel Merkezi’nin bahçesindeki led ekranda yurttaşlara izletileceği belirtiliyor.