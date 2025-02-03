CHP'de önseçime geri sayım: Aday şubat sonunda belli olacak

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmaları kapsamındaki hayata geçirilen uygulamalar hız kazandı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin imzasıyla 81 il ve 973 ilçe başkanlığına genelge gönderildi. Genelgede, her il ve her ilçe başkanlığında bir yöneticinin, hafta sonları dahil saat 21.00’e kadar üye yazım işlemleri için nöbetçi kalması talep edildi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, günde ortalama 100 olan CHP'ye online üyelik başvurusu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üyelik çağrısının ardından yüzde 25’e yakın oranda arttı. CHP yetkilileri, partiye günlük 2 bin ile 2 bin 500 arası online üyelik başvurusu yapıldığını söyledi. Üyelik için CHP il ve ilçe başkanlıklarına yapılan başvuruların da 15 kat artış gösterdiği belirtildi.

TAKVİMİN ARDINDAN ÖNSEÇİM

BirGün’e konuşan CHP kaynakları, önseçim takviminin kısa sürede ilan edileceğini kaydetti. Takvimin ilan edilmesinin ardından bir ay içerisinde ön seçimin yapılacağı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği bildirildi.

CHP'de önseçimin tarihi de büyük oranda netleşti. CHP kaynakları, ön seçimin şubat ayının sonu ya da mart ayı içinde gerçekleştirilmesinin beklendiğini savundu.

GENEL SEÇİM TİTİZLİĞİNDE

CHP yetkililer, kamuoyundaki tartışmanın aksine CHP üyelerinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmaktan memnun olduğu dile getiriliyor. İl örgütlerinin Genel Merkez’in ön seçim takvimini beklediğini anlatan parti kaynakları, “Cumhurbaşkanı adayımızın belirleneceği önseçimi, bir genel seçim titizliğinde gerçekleştireceğiz. Her seçimde sandık görevlilerimiz olacak. Sonuçlara sandıklar özelinde itiraz edilebilecek” ifadelerini kullanıyor.