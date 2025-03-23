CHP'de oy verme süresi uzatıldı: "Halk, güçlü bir mesaj veriyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ön seçim ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ön seçime ilgilinin çok yoğun olduğunun altını çizen Böke, "Ön seçim bir son değil, yeni bir sürecin başlangıcıdır" diye konuştu

İktidarın hukuksuz uygulamalarına karşı milyonlarca yurttaşı sokaklara taştığını belirten Böke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakkımız bugün bir semokrasi şöleni gösterdi. İBB Başkanımız İmamoğlu'na yapılan ağır darbeye, 19 Mart darbesine ve İmamoğlu ile birlikte tutuklanan yol arkadaşlarımıza güçlü bir mesaj veriyor halkımız."

SON SAAT 19.00

CHP'li Böke ilgi nedeniyle ön seçimde oy verme süresinin 17.00'den saat 19.00'a uzatıldığını açıkladı.