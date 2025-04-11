CHP'de 'para sayma' görüntüleri davası ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleri davasında aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu 22 sanığın yargılanması devam etti.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma büyük salon olan 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11.20 civarında başladı.

Duruşmaya tutuksuz sanık eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer tutuksuz sanıklar Can Poyraz, Özgür Nas, Hüseyin Kalkan, Ercan Konak katıldı.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Salonda taraf avukatları ve çok sayıda izleyici hazır bulundu.

Beraat taleplerinin reddi yönünde mütalaa veren savcı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Duruşma 19 Kasım'a ertelendi.