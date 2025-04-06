CHP'de PM ve YDK üyelikleri için oy verme işlemi sürüyor: Mansur Yavaş oyunu kullandı

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimininin ardından PM ve YDK üyelikleri için başvurular alındı.

PM'nin 60 üyesi için 181, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için saat 20.10 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemleri devam ediyor.

PM ve YDK için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 52 kişilik anahtar listesinin yanında; İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un anahtar listeleri de bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da saat 21.20'de 60 kişilik PM'yi belirlemek üzere oyunu kullandı.