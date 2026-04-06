CHP'de sürpriz istifa: İl Başkanı görevinden ayrıldı

CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl görevinden istifa etti. İsmail Akyıl, görevini bırakma kararına gerekçe olarak ise şahsi işlerinin yoğunluğunu gösterdiği bildirildi.

Akyıl, yoğun iş temposu içinde parti çalışmalarına yeterli vakit ayıramayacağı düşüncesiyle görevi bıraktığı ifade edildi.

Cega Medya'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, Akyıl’ın istifasının ardından gözler CHP Diyarbakır İl Yönetimi’ne çevrilirken parti tüzüğü gereğince, boşalan koltuk için yeni bir seçim sürecinin işletileceği bildirildi.

Mevcut il yönetim kurulu üyelerinin, kendi aralarında yapacakları bir oylama ile yeni il başkanını belirlemesi bekleniyor.