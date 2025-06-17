CHP'de tavır net: Partiyi kimseye teslim etmeyiz, tek yol mücadele

CHP’de, 30 Haziran’da gerçekleştirilen kurultay davasına yönelik süreç, hukukçu kurmaylar tarafından yakından ediliyor.

30 Haziran’da görülecek duruşmadan karar çıkması beklenmiyor. CHP’liler, iktidarın yaz dönemini, “CHP’de kurultay kavgası” gündemiyle geçirmek istediğini dile getiriyor. CHP lideri Özgür Özel’in, “Mutlak butlan ya da kayyum kararı çıkarsa tanımam” çıkışının partinin tamamına hakim olduğunu belirten CHP kaynakları, “Partiyi yargı eliyle çekmek istedikleri tuzağa düşmeyecek, yargı oyunlarına teslim olmayacağız” değerlendirmelerinde bulunuyor.

CHP'nin yedinci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay tartışmaları karşısındaki sessizliğine saygı duyduklarını ancak yapacağı bir açıklamayla bu gündemin ortadan kalkabileceğini kaydediyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynakların, “Kurultay tartışmalarını Kemal Bey başlatmadı ki o bitirsin” sözlerine karşı ise CHP’de, “Kemal Bey şaibe iddialarını bir televizyon yayınında söylemişti. Adalet Bakanı da soruşturmanın bundan sonra başladığını açıklamıştı. Şimdi Kemal Bey’den beklenen bir açıklama yaparak bu tartışmaların sona ermesini sağlamak" görüşleri dile getiriliyor.

MİTİNG TAKVİMİ

CHP’liler, “Partinin asıl gündemi”nin “Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim” olduğunu ifade ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü nedeniyle ertelenen mitinglerin gerçekleştirileceğini kaydeden CHP’liler, “Bugün Avcılar’da, hafta sonu ise Tekirdağ’da olacağız” bilgisini paylaşıyor.

ASGARİ ÜCRET

CHP’de, asgari ücrete ara zam talebine yönelik çalışmanın da devam ettiği belirtiliyor. Sendikalarla görüşmeleri tamamlayan CHP’de asgari ücret teklifinin belli olduğu bildiriliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, TBMM’deki Grup Toplantısı’nda asgari ücret için talep edilen en düşük tutarı açıklaması bekleniyor.