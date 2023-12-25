CHP'de tek gündem asker ölümleri: PM ve aday açıklamaları ertelenecek

Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaşananların tek gündem maddesi olduğu CHP MYK’de, lansman ve aday açıklamalarının ertelenmesi tartışılırken perşembe günü gerçekleşmesi planlanan PM toplantısı da ertelendi. Ortak bildiriye imza atmayan ve “Sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz” diyen CHP’de parti yetkilileri, “Asker ölümlerinde ihmal olup olmadığının araştırılması konusunda ısrarcı olacağız” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de saat 12.00’da başlayan MYK Toplantısı, saat 15.30’da sona erdi. Parti kaynakları, toplantının tek gündem maddesinin Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaşananlar olduğunu bildirdi. Toplantıda, 12 askerin yaşamını yitirmesinin ardından partinin, ortak bildiriye imza atmama tavrı tartışıldı. CHP MYK üyeleri, partinin yayımladığı bildirinin ortak imza altına alınan bildiriden daha etkili olduğu görüşünde birleşti.

AKP, MHP, Saadet-Gelecek ve İYİ Parti tarafından 12 askerin yaşamını yitirmesinin ardından imza altına alınan metin, “Birbirini tekrar eden metinler” olarak değerlendirildi. CHP kaynakları, iktidarın asker ölümlerini engellemek yerine etkisiz bir bildiri ile olası ihmal iddialarının üzerini örmeyeceğini kaydetti. MYK toplantısında konuşulanlara yönelik gazetecilere bilgi veren parti kaynakları, “Ezbere siyaset dönemi sona erdi” diye konuştu.

PM ERTELENECEK

Edinilen bilgiye göre, 12 askerin yaşamını yitirmesi nedeniyle belediyelerine konser ve festival gibi etkinliklerini üç gün boyunca erteleme talimatı veren CHP, bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan Parti Meclisi’ni de erteleyecek. Bu kapsamda İstanbul adaylarının duyurulmasının planlandığı lansman da ileri bir tarihe ötelenecek.

KAPALI OTURUMDA ISRAR EDİLECEK

CHP, TBMM çatısı altında bir kapalı oturum ile Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik bilgilendirme yapılması konusunda ısrarını sürdürecek. Ortak bildiriye imza atmamak ve “Sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz” ifadeleri ile süren tavrın arkasında durulacak.

ÖRGÜTLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

CHP'de il ve ilçe örgütleri, asker ölümleri ile ilgili Çarşamba günü bir ortak açıklama yaparak, tepkisini ortaya koyacak. Yaşananların yalnızca, “Terör saldırısı” olarak nitelendirilerek geçiştirilemeyeceğini kaydeden parti yetkilileri, “İktidar, duygularımız üzerinden bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Ancak burada ciddi bir ihmalden söz ediliyor. Yaşananların derinlemesine araştırılması gerekiyor” diyor.