CHP'de 'tüzük değişikliği' gündemi: Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in önerilerinde neler var?

CHP'de 4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultay yaklaşırken, tüzük kurultayı da gündeme geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün tüzük değişikliğine ilişkin detayları açıkladı. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in Tutum Belgesi'nde de tüzük değişikliğine ilişkin öneriler yer alıyor.

birgun.net

CHP'nin ağustos ayında başlayan il kongreleri Bitlis il kongresi haricinde tamamlandı. İlçe kongrelerindeki aksamadan kaynaklı Bitlis il kongresi ise 17 Ekim’de yapılacak.

CHP, 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayı yapılması bekleniyor.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNERİLERİ

CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak isimlerin tüzük değişikliğine ilişkin önerileri de açıklanmaya başladı.

Henüz genel başkanlığa adaylığını açıklamayan ancak delegelerin aday göstermesi beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün tüzük değişikliğine ilişkin detayları anlattı.

Kocaeli'de dün düzenenen Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliğine ilişkin şunları anlattı:

">>Birincisi şu arkadaşlar; bu ülkenin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkekse cinsiyet kotası getireceğiz. Şahsi kanaatim; cinsiyet kotasının yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek olması. Getireceğiz, inşallah kurultayımız bunu kabul eder.

>> Merkez Yönetim Kurulu'nun üye kabulüne sınır getirilecek. Yani 'bir ilden veya ilçeden hemen 5 bin üye getirin MYK'den geçirelim' bunu kaldıracağız. Biz yapmıyoruz ama bunu tüzüğe yazacağız. Yüzde 1'i, 2'si geçer. Sınırlı sayıda önemli insanlar MYK kararıyla partiye üye olurlar. Ama bir yeri kontrol etmek için '5 bin kişi birden üye yapalım, kimsenin de haberi yok' bunu da kaldıracağız.

>> Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz. 3 dönemden sonra milletvekili olamayacak.

>> Belediye meclisi ve il genel meclis üyelikleri için meslek kotası getireceğiz. Bölgenin, kentin özelliklerine göre kesinlikle kotaların gelmesi lazım. Belediye meclisinde avukat, veteriner, mimar, kent plancısı olmalı. Bunları da getireceğiz.

>> Danışma kurulunu 3 kez arka arkaya toplamayan il yönetimi düşmüş sayılacak. Bunu da yapacağız, kimse kusura bakmasın. Oturacaksınız, danışma kurulunu toplayacaksın, var olan sorunlarını masaya yatıracaksın. 3 gece arka arkaya toplanmadıysan o il düşmüş olacak, yeni il yönetimi seçilecek.

>> Mahalle temsilciliklerinde en az 1 kadın ve 1 erkek olacak, tek başına erkek değil. Çünkü bizim evlere gitmemiz, kadınlarla konuşmamız lazım.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖNERİLERİ

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel ise bugün Eskişehir İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun tüzük değişikliğine ilişkin önerileri hakkında "Dün Genel Başkanımız bazı ifadeler kullandı tüzükle ilgili, yüzde 80'i bunun içinde var. Biz kimseye bizim belgemizden kopyaladınız demeyiz çünkü bizim olsun diye değil, örgütün olsun diye önerdik" dedi.

Özgür Özel'in açıkladığı Tutum Belgesi'nde tüzük değişikliğine ilişkin şu öneriler yer alıyor:

>> Üye reformu ile birlikte, parti yönetiminde uygun dijital yöntemlerle, tüm üyelerin sürece dâhil edilmesi sağlanacaktır.

>> Mevcut mevzuatın getirdiği sınırlamaları aşacak şekilde her kademede seçimlerde doğrudan üyelerin etkin söz sahibi olacağı yöntemler geliştirerek, üye iradesi partinin esası kılınacaktır.

>> Genel Başkan tüm üyeler tarafından seçilecektir.

>> Mahalle, ilçe ve il kongrelerinde aktif üyelerin katılımı ile çarşaf liste usulü temel alınacaktır.

>> Milletvekili, belediye başkan ve meclis üyeleri adayların belirlenmesinde önseçim temel olacaktır.

>> Aday belirleme süreçleri ve adaylarda aranan özellikler nesnel ölçütlerle tanımlanacaktır.

>> İhtiyaç duyulan uzmanlık kadroları için yasadan gelen merkez yoklaması hakkının kullanılması halinde, bu çerçevede bir dönem milletvekili olarak görev alanların bir sonraki dönem önseçime girmesi zorunlu hale getirilecektir.

>> Genel merkez yöneticiliği, milletvekilliği, belediye başkanı ve meclis üyeliği için 3 dönem sınırı getirilecektir, bir sonraki dönem için performans ölçütleri tanımlanacaktır.

>> Kadın, genç ve engellilerin parti organlarındaki ve aday listelerindeki temsilinin arttırılması sağlanacak, adaylıklar fermuar yöntemi ile uygulanacaktır.

>> Yasal nedenlerle belirlenmesi gereken yönetim ve delegasyonlar, nispi temsil ile belirlenecektir.

>> Partinin en üst karar organı olan Parti Meclisi’nin üye sayısı arttırılacaktır. PM, her ilin büyüklüğüne uygun olarak en az bir temsilcisinin olduğu bir yapıya kavuşturulacaktır.

>> MYK üyelerinin üçte ikisi PM tarafından seçilecek, Genel Başkan tarafından atanan MYK üyelerinin PM’den güvenoyu alması esas alınacaktır.

>> PM, gerçek bir meclis gibi çalıştırılacak, parti politikalarının belirlenmesinde mutlak söz sahibi kılınacaktır.

>> Parti politikalarının belirlenmesinde, mahalleden genel merkeze görüşlerin iletilmesini sağlayacak demokratik tartışma ve karar alma süreçleri oluşturulacaktır.

>> Parti yönetimi seçilmişlerin etkin olduğu bir yapıya kavuşturulacak, danışmanlar uzmanlık alanlarında görüşlerine başvurulan doğal pozisyonlarına çekilecektir.

>> Genel merkez ile il-ilçe yönetimleri arasındaki bağ güçlendirilecektir. İl Başkanlarımız düzenli toplantılar ile siyasal süreçlerimizin aktörü haline gelecektir. İlçe örgütlerimizin politika önerilerinin ve sorunlarının ele alındığı düzenli bölge toplantıları gerçekleştirilecektir.

>> Genel merkez tarafından örgütlerimize gönderilen mali yardımlar yetersiz kalmıştır. Ağırlaşan ekonomik krizle birlikte örgütlerimiz ciddi mali sorunlar yaşamaktadır. Genel merkezde mali disiplin sağlanacak, örgütlerin parti bütçesinden aldığı pay artırılacaktır.

>> Türkiye’nin temel sorunlarının ele alınacağı uzmanlık masalarından müteşekkil bir Parti Akademisi kurulacaktır.

>> Parti Okulu yenilenecek, yetişkin eğitimi alanındaki gelişmelere uygun bir yapıya kavuşturulacaktır.

>> Tüzüğümüzde yer alan Etik Kurul oluşturulacak, işlerlik kazandırılacaktır.

>> Küçük Kurultay yeniden tüzüğe girecek ve işlev kazandırılacaktır.

>> Parti tabanını da sürece dahil edecek bir Program Kurultayı ve Tüzük Kurultayı ivedilikle toplanacaktır.