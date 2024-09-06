CHP'de Tüzük Kurultayı başladı

CHP’nin parti üyeleri, il başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve eski genel başkanlarının önerileriyle hazırladığı taslak tüzük metninin değerlendirilmesine ve oylanmasına yönelik Tüzük Kurultayı, ATO Congresium’da başladı.

CHP eski Genel Başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, partinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda belediye başkanı ve partililer katıldı.

Kurultayın yapıldığı salona, “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” başlığı altında CHP’nin logosu ve “Türkiye’nin birinci partisi” sloganının yer aldığı afişler asıldı.

Kurultayın yapıldığı alana asılan afişler arasında, partinin yeni seçim sloganı olan, “Her derdin var bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi” sloganı da yer aldı.

TRT DETAYI

Pankartlarda, “Hayat pahalılığı”, “Gelir adaletsizliği” ve “Gelecek kaygısı” gibi toplumsal sorunlara vurgu yapıldı. ATO’nun farklı katlarına kurulan dijital ekranlara CHP’nin yerel seçim sürecindeki saha çalışmalarından ve son dönemde yaptığı tematik mitinglerden görüntüler yansıtıldı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde gerçekleşen CHP yayını da katılımcılara izletildi.

DİVAN KURULU BAŞKANI GÖKAN ZEYBEK

CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı için Divan Başkanlığı'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi.

Zeybek, yaptığı açıklamada, "CHP'yi el birliğiyle iktidara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: KURULTAYLARIMIZ LİDERLERE TALİMAT VERİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın açılış konuşmasını gerçekleştiriyor.

Özel, açıklamasında, "CHP kurultayları, liderlerden talimat alan kurultaylar değildir. Bizim kurultaylarımız liderlere talimat verir" dedi.

Özel, kadın-erkek eşitliğine vurgu yaparak, "Sayın Erdoğan'ın kabinesi 18 kişiden oluşmaktadır. Her birine karşı görevlendirmesini yaptık. Sayın Erdoğan'ın 18 kişilik kabinesinde sadece 1 kadın bakan vardır, o da aileden sorumludur. CHP bugünkü gölge kabinesinde olduğu gibi yarın kurulacak Türkiye'yi yöneteceği kabinesinde eşit temsile yer verecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Filistin davasını her fırsatta savunduğunu belirten Özel, "Filistin'in haklı davasını savunmak, CHP'nin 1970'lerden gelen tutarlı davasını sahiplenmektir" diye konuştu.

YEREL SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Yerel seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Önümüzde iki risk vardı. İktidarın CHP'yle tartışma, kavga etme, kutuplaşma siyasetini bir taktik ve strateji olarak sürdüğünü gördük. Bunlara karşı kulak asmadık. Sizinle kavga etmeyeceğiz. Kavga edeceksek emekli için, öğrenci için, esnaf için kavga edeceğiz ama sizin suni gündeminiz peşine takılmayacak, bu seçimin yerel seçim olmaktan çıkarmayacağız dedik ve böyle yaptık.

İkinci tehlike ise eski dostlarımızın benzer yaklaşımları olmuştu. Özellikle Türkiye İttifakı'nın temellerini bombalamaya yönelikti. Bu parti, 2018-2019 ve 2023 seçimlerine ittifakla girdi. Yerel seçimde de ittifaksız olmayacağını söylüyorlardı. İttifakı reddeden bir parti olmadığımız gibi ittifak arayışları için üzerimize düşeni yaptık. Ama sırf ittifak yapmak için olmayacak teklifler yapmadık. Biz ittifakın partilerle değil milletin kendisiyle yapılması gerektiğini gördük. Partilerle yapılamayacağını gördük."

"47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık" diyen Özel, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Millet 31 Mart'ta Türkiye'de yeni bir siyasi iklim yarattı. Bizlere ağır bir sorumluluk yükledi, ağır bir kredi açtı. Bu kredi, bir yatırım kredisidir. Seçmen, Türkiye'nin geleceğine ve CHP'nin geleceğine yatırım yapmıştır. 412 belediye başkanımızın, başta büyükşehir belediye başkanlarımız elindeki anahtar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında partimizi iktidar yapacak olan anahtardır."

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