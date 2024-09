CHP'de Tüzük Kurultayı: Özgür Özel'den 'ön seçim' açıklaması

CHP’nin parti üyeleri, il başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve eski genel başkanlarının önerileriyle hazırladığı taslak tüzük metninin değerlendirilmesine ve oylanmasına yönelik Tüzük Kurultayı, ATO Congresium’da başladı.

CHP eski Genel Başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, partinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda belediye başkanı ve partililer katıldı.

Kurultayın yapıldığı salona, “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” başlığı altında CHP’nin logosu ve “Türkiye’nin birinci partisi” sloganının yer aldığı afişler asıldı.

Kurultayın yapıldığı alana asılan afişler arasında, partinin yeni seçim sloganı olan, “Her derdin var bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi” sloganı da yer aldı.

Pankartlarda, “Hayat pahalılığı”, “Gelir adaletsizliği” ve “Gelecek kaygısı” gibi toplumsal sorunlara vurgu yapıldı. ATO’nun farklı katlarına kurulan dijital ekranlara CHP’nin yerel seçim sürecindeki saha çalışmalarından ve son dönemde yaptığı tematik mitinglerden görüntüler yansıtıldı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde gerçekleşen CHP yayını da katılımcılara izletildi.

CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı için Divan Başkanlığı'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi.

Zeybek, yaptığı açıklamada, "CHP'yi el birliğiyle iktidara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, partisinin tüzük değişikliği gündemiyle ATO Congresium'da toplanan 20. Olağanüstü Kurultayı'ndaki konuşmasında, kendilerine başarıyı getiren değişim anlayışını partilerinin yazılı belgelerine yansıtmak, daha demokrat, daha ilerici bir tüzük yaparak iktidar programı çalışmalarını başlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

CHP kurultaylarının liderlerden talimat alan değil, liderlere, kadrolara talimat veren bir yapısı olduğunu belirten Özel, "Geçen yıl 4-5 Kasım kurultayımız, bizlere önce yerel ardından genel seçimlerde partimizi iktidar yapma görevini vermiştir. Kurultayımızın ardından yaş ortalaması 43 olan, gençlerle tecrübeyi bir araya getirdiğimiz Parti Meclisimizle çalışmaya başladık. Yaş ortalaması 46 olan bir Merkez Yönetim Kurulu oluşturduk. Tüm bakanlıklara denk, onları takip edecek, politika üretecek, kadın-erkek eşit temsile dayalı bir gölge kabine oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısı ile 18 kişiden oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

Hem toplum hem de siyaset yaşamında kadının önünün açılmasının, ülkenin kurucu kadrolarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en ilerici bakış açısında bulunduğunu dile getiren Özel, "Bunun bilinciyle CHP, bugünkü gölge kabinesinde olduğu gibi yarın kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek kabinesinde de eşit temsile, kadın-erkek eşitliğine yer verecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Özgür Özel, Gazze'deki zulmü de gündeme getirdiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"120 siyasi akrabamızı, ki bunların 24'ü ülkelerinde iktidarda, onlara İsrail zulmüne karşı Filistin'in yanında durmalarını, Filistin'i tanımalarını yazdığım mektupla bildirdim. Ayrıca, gerek Alman Sosyal Demokratların kongresinde gerek Avrupa Sosyalist Partisi'nin başkanlar divanı toplantılarında gerekse yurt dışında, önümde bulduğum her kürsüde, elime aldığım her mikrofonda Filistin'in haklı davasını savundum. Filistin'in haklı davasını savunmak, Yaser Arafat'la Bülent Ecevit'in kurduğu ilişkiyi, CHP'nin 1970'lerden beri gelen tutarlı, kararlı, dirayetli tutumunu sahiplenmektir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasını sahiplenmektir."

Özel, partilerinin yerel seçimlerdeki başarısızlığı üzerinden kendilerine kariyer hesabı yapmaya heves edenler olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Karşımızdaki iktidarın gayeleriyle paralel olan bu çabalara, 'Biz bunların hiçbirini bu örgütte görmedik ki, bir damla alın terlerini bu partiye damlatmamışlar ki, her zaman karşımızda olmuş, alay etmişler, şimdi kalkıp CHP'li oluvermişler' diyerek, o klavye şövalyelerini, o Twitter kahramanlarını ve partimizi paçasından aşağı çekmeye çalışanları o çukurda bıraktık, yolumuza baktık" diye konuştu.

İktidarın, CHP ile tartışma, kavga etme, gerilme ve kutuplaşma siyasetini bir taktik ve strateji olarak sürdürdüğünü ve artırarak devam ettirmek istediğini gördüklerini belirten Özel, şöyle devam etti:

Özel, eski dostlarının da benzer yaklaşımları olduğunu dile getirerek, "Öyle şeyler duyduk ki, orada verilecek cevap, Türkiye İttifakı'nın temellerini bombalamaya yönelikti. Görmedik, duymadık, çok sıkıştığımızda cevap verdik, 'Canınız sağ olsun' dedik. İttifakı reddeden parti olmadık, ittifak arayışlarıyla ilgili üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Sırf ittifak yapmak için olmayacak tavizler vermedik, olmayacak tekliflere 'evet' demedik. Bu örgütün, milletin veya herhangi bir belediye başkanımızın hakkını kimseye yedirmedik. İttifakın partilerle değil, milletin kendisiyle yapılması gerektiğini gördük." diye konuştu.

İttifakın partilerle yapılamayacağını, bu zorlamanın sonuç almayacağını, alsa da sonunda bir felaket yaratma noktasına savrulacağını gördüklerini de belirten Özel, "Renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan Türkiye İttifakı'nı hep birlikte meydan meydan büyüttük." dedi.

Yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde, kadınların, gençlerin ve bilimin gücüne inandıklarını ifade eden Özel, hiçbir ön seçim talebini geri çevirmediklerini, 199 noktada ön seçim yaptıklarını kaydetti.

"47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık" diyen Özel, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Millet 31 Mart'ta Türkiye'de yeni bir siyasi iklim yarattı. Bizlere ağır bir sorumluluk yükledi, ağır bir kredi açtı. Bu kredi, bir yatırım kredisidir. Seçmen, Türkiye'nin geleceğine ve CHP'nin geleceğine yatırım yapmıştır. 412 belediye başkanımızın, başta büyükşehir belediye başkanlarımızın ellerindeki anahtar, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında partimizi iktidar yapacak olan anahtardır."

Özel, şunları kaydetti: "Partiyi 100. yılında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki ilk seçiminde Türkiye'nin bütün demokratları sahiplenmişken kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar, adaylaştıkları yerde kalsınlar. O dönem o hatalar yapılmayacak, bir daha onlar bu partide görev almayacaklardır."

Siyasette normalleşme süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla, onun özgüveniyle onun omzumuza yüklediği sorumlulukla tüm siyasi partinin liderlerini, 18 genel başkanı teker teker aradım, bayramlaştım. Her biriyle bayramı takip eden süreçte yüz yüze görüşmek üzere anlaştım, randevulaştım. Anıtkabir’de siyasi liderlerin her biriyle, tüm bakanlarla ve Sayın Cumhurbaşkanı ile tokalaştım. Erdoğan’ı partisinde ziyarete gittim. Erdoğan’ın partimize ziyaretinde kendisini Genel Merkezimizde kabul ettim, ağırladım. Tüm liderlerle şu ana kada tamamlayabildiğimiz oranda görüşmeler gerçekleştirdim, gerçekleştirmeye de devam ediyorum.

Yaptığım her görüşmede, kurduğum her temasta, kurduğum her cümlede sadece halkın sorunlarını, beklentilerini gündeme getirdim. ‘Millet son seçimlerde size iktidar olma sorumluluğu verdi o zaman emeklinin derdini çözün, çaresi budur’ dedim. ‘Asgari ücrete dört kez zam yapılabilir’ diyordunuz, ‘enflasyon bu noktada, temmuz zammını artık verin’ dedim. ‘Çiftçilerin alın terinin karşılığını verin. Ve ortaya koyacağınız her çözümde biz size Meclis’te destek olmaya hazırız’ dedim. ‘Esnafın faizlerini artırmayın, pandemiden beri gelen kredilere faiz yükseltmek nedir? Esnafa bu zulüm nedir? Bu işten vazgeçin’ dedim. ‘Enflasyon muhasebesinde inat etmeyin, sürdürmeyin. Boşu boşuna kazanılmamış paradan vergi almaya çalışmayın’ dedim. ‘Hasta hükümlü paşaları, 28 Şubat sürecindeki paşaları Adli Tıp raporlarına rağmen içerde tutmayın, zulmü sürdürmeyin, onları tahliye edin’ dedim. Gezi tutuklularının uğradığı haksızlıkları birer birer anlattım. Tayfun Kahraman’ın yaptığı görüşmeden çıkışta darbe çağrısı değil, ‘Ağaçları kesmeyecekler, Topçu Kışlasını dikmeyecekler, Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkıp AVM yapmayacaklar, mahkeme kararını bekleyecekler. O kötü bile gelse referandum yapacaklar, artık Gezi Parkı’nı boşaltmayı takdirlerinize sunuyorum sunuyorum’ dediği ifadelerden darbe çıkmayacağını okudum, söyledim, evrakları teslim ettim. Gerek Bakırköy Kadın Cezaevinde yatan, gerek Silivri’de yatan toplam beş kişi ama hepimiz yerine yatan Gezi tutuklularının masumiyetini de bunların içinden Can Atalay’ın AYM kararına rağmen serbest bırakılmamasının, yemin edememesinin Meclis’e ne büyük saygısızlık olduğunu da AİHM kararlarına uymadığınızda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde saat sorsanız cevap alamadığınızı, yemek yerken masanıza misafir bulamadığınızı, 75 yıl önce kurduğumuz konseyden bu sebeplerle koparıldığımızı örnekleri ile tane tane anlattım.



Ayrıca Emine Şenyaşar’a, -Adalet Bakanlığı’nın önünde gözyaşı döküyordu şimdi Meclis’te- randevu verilmesini, dinlenmesini, o ananın yüreğindeki yangının söndürülemeyecek bile olsa hafifletilmesini söyledim. Ayşe Ateş’i, bir siyasi parti Ankara’nın ortasında Sinan Ateş’in cenazesini, kanını yerde bırakmış olabilir ama eşi var Ayşe Ateş, iki küçük kızı var, ‘Onlara randevu verin, dinleyin, adalet duygusunu zedelemeyin. Bu millet Ayşe Ateş’i kardeşi bildi, o kardeşe siz de randevu verin’ dedim. Vatandaşın hizmet beklediği belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya çalışmanın bu milletten döneceğini, belediyelerimizin imzada bekleyen yurt dışı kredilerini, imzada bekleyen birtakım onaylarını teker teker söyledim. Tüm bu süreçleri şeffaflıkla halkımızla paylaştım.