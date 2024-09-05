CHP'de tüzük taslak metni komisyonda kabul edildi

CHP'de 6-7-8 Eylül'de tüzük değişikliği için yapılacak 20. Olağanüstü Kurultay için geri sayım sürerken Tüzük Hazırlık Komisyonu bugün son kez toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, tüzük taslak metni komisyon üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüzük Hazırlık Komisyonu olarak son toplantımızı bugün Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Örgütlerimizin görüş ve önerileriyle şekillenen tüzük taslak metni komisyon üyelerimiz tarafından oy birliğiyle kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Çiftci, "Tüm komisyon üyelerimize verdikleri emek için yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ni katılımcı, demokratik ve çağdaş bir tüzükle iktidara taşımak için şimdi daha da umutluyuz" açıklamasını yaptı.