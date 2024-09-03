CHP'de tüzük toplantısının perde arkası: Uzmanlar için kontenjan, örgüt gözetiminde ön seçim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP TBMM Grubu’yla tüzük değişikliği konusunda yaptığı toplantının perde arkası belli oldu. Özel’in, hakim gözetiminde ön seçimin kampanya sürecini kısalttığı gerekçesiyle hakim yerine örgüt gözetiminde ön seçim yapılması ısrarını yinelediği ve “Çıkacak sonuca mutlaka uyacağız. Bunu tüzüğe de yazacağız” dediği öğrenildi.

CHP’de 6 Eylül’de gerçekleştirilecek tüzük değişikliği kurultayına yönelik hazırlıklar hız kazandı. İl başkanları ve Parti Meclisi üyeleri ile bir araya gelen CHP Lideri Özgür Özel, son olarak milletvekillerinin tüzük değişikliğine ilişkin önerilerini dinledi

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UZMANLAR İÇİN KONTENJAN

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantı, üç saat sürdü. Toplantıda Özel, milletvekili adayı belirlemede yüzde 15’lik genel merkez kontenjanının nasıl kullanılacağının detaylarını anlattı. Edinilen bilgiye göre, kontenjanın yüzde 5’i gençler, yüzde 5’i kadınlar ve yüzde 5’i ise alanında uzman isimler için kullanılacak. Hayvan Hakları Yasası görüşülürken TBMM CHP Grubu’nda veteriner olmadığının altını en CHP kurmayları, “Kontenjan, uzmanlar ve parlamentoda gerekliliği önem arz eden kişiler için değerlendirilecek. Hayvan Hakları Yasası görüşülürken Meclis’te CHP sıralarında bir veteriner olacak” diye konuştu.

ÖRGÜT GÖZETİMİNDE ÖN SEÇİM

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel, ön seçimin örgüt gözetiminde uygulanması yönündeki ısrarını da yineledi. Hakim gözetiminde yapılacak ön seçimin kampanya sürecini kısalttığını belirtilerek, “Örgüt gözetiminde ön seçimi istediğimiz zaman düzenleyebilir, erkenden kampanya sürecine geçebiliriz. Ön seçimden çıkacak sonuca kesinlikle uyulacağını da tüzükte bir ifade ile kesin hükme bağlayacağız” denildi. Milletvekillerinin de örgüt gözetiminde ön seçime sıcak baktığı kaydedildi.

GENÇLİK KONTENJANI

Özel’in milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda, gençlik kollarının tüzük değişikliğine yönelik önerisi de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP Gençlik Kolları, “Gençlik temsilini artırmak” amacıyla yüzde 20’lik kontenjanın ikiye bölünmesini istedi. Önerinin hayata geçirilmesi durumunda, yüzde 20’lin gençlik kontenjanının yüzde 10’luk bölümünün 18-25 yaş, diğer yüzde 10’luk bölümünün ise 25-30 yaş için kullanılacağı bildirildi.

PM ÜYELİKLERİ

Parti Meclisi üyeliklerinin seçiminde delegelerin oyladığı listeler için kullanılan blok liste, çarşaf liste konusu da toplantının gündemlerinden birini oluşturdu. Çarşaf listenin, “Uyum sorunu” yaratsa da katılımı artırdığının altını çizen CHP kurmayları, “Karar alma süreçlerini olabildiğince katılımcı şekilde yürütmek istiyoruz. Katılımı ve temsil oranını artıracağı için çarşaf liste formülünü önceliyoruz” yorumunu yaptı.