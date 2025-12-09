CHP'de yeni MYK ilk kez toplandı: Sözcü Zeynel Emre açıklama yapıyor

CHP’nin yeni merkez Yönetim Kurulu (MYK), ilk toplantısını CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştidi.

CHP’nin 6 Aralık Cumartesi günü toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belirlenen 18 kişilik yeni MYK’si bugün ilk toplantı için bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 11.20’de başladı. CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın ardından belirlenen yeni A takımının Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki ilk toplantısı tamamlandı.

Toplantının ardından yeni CHP Sözcüsü Zeynel Emre, açıklama yapıyor.

"Sayın İmamoğlu geniş halk kitlesi tarafından 2 kez İstanbul gibi bir yerde belediye kazanan, CHP'nin çok büyük desteği ve halk desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin ardından Erdoğan'ın kendine en büyük rakip gördüğü İmamoğlu'na soruşturmalar başlatılmıştır.

Ne hikmetse üzerinden 35 yıl geçtikten sonra oradaki geçişin usulsüz olduğuna dair bir iddia ortaya attılar. İstanbul Üniversitesi'ne yazı yazdılar. İçerisinde onkoloji heyetinin de olduğu bir heyeti görevlendirdiler. Yetkisiz bir şekilde Sayın İmamoğlu ve o dönem kendisiyle okuyan profesörlüğe kadar yükselen kişilerin diploması iptal edildi.

Bundan sonra çok çarpıcı gelişmeler var. Sayın İmamoğlu'nun görülen ve açılan davalarıyla ilgili hakimi değişmeyen davası yok."

