CHP'de Yurter Özcan, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi

CHP'nin eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerinin ardından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre sevk gerekçesinde Özcan’ın 27 Kasım’da yaptığı sosyal medya paylaşımı gösterildi.

NE DEMİŞTİ?

Özcan, Özgür Özel’in kendisiyle ilgili olarak Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’nın Yeni Bir Sabah programında yaptığı açıklamaları eleştirmiş ve "Bugün Halk TV’de ABD ile ilgili yaptığı yorumlar maalesef hatalarla doludur" demişti. Özcan şunları yazmıştı:

"Özgür bey New York’a geldiğinde, Central Park’da gezmek ya da ultra lüks Wolfgang Puck steakhouse’da özel soslu biftek yemek yerine CHP’lilerle bir araya gelmiş olsaydı bu yazdıklarım kendisine anlatılırdı. CHP olarak yüzde 85 oy aldığımız ABD’ye seyahati öncesinde kendisinin havaalanında karşılama veya CHP gönüllüleri ile toplantı istemediği bizlere iletildi.

1) ABD’de 52 eyalet yoktur, 50 eyalet vardır.

2) Her eyalette Temsilcilik açmaya gerek yoktur. Seçmenin yarısı New York Başkonsolosluğuna kayıtlıdır.

3) ABD’de seçime katılım oranı çok düşük değildir. Yüzde 40 civarındadır. Yurtdışı ortalaması ise sadece yüzde 50’dir.

4) ABD, yüzölçümü olarak Türkiye’nin 12 katı kadar büyük, 10 milyon kilometrekarelik bir ülke olmasına rağmen sadece 8 noktada oy kullanılmaktadır. Yurttașlarımız ABD içinde uçaklarla, otobüslerle seyahat edip, seferberlik halinde oy kullanmışlar, oylarla beraber Türkiye’ye eşlik etmişlerdir. Genel Merkez’den bu çalışmalar için tek kuruş istenmemiştir.

5) CHP ABD Temsilciliği yaptığım 12 sene boyunca Özgür bey defalarca farklı konularda destek istemiş, benimle irtibata geçmiştir. Gerekirse o iletişimleri de kendisine tekrar hatırlatabilirim.

6) CHP ABD Temsilciliğine bugüne kadar hiçbir terör örgütü tarafından sızma olmamıştır."