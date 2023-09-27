CHP'deki PM toplantısı: Adıgüzel ve Ağbaba genel başkanı eleştirdi, Kılıçdaroğlu sitem etti

CHP, oy birliği ile 4-5 Kasım’da kurultay kararı aldığı PM toplantısında değişimcilerin Kılıçdaroğlu'na yönelttiği suçlamalar ve eleştiriler damga vurdu. Değişimciler genel merkezi 'baskı ve müdahale' ile suçlarken Kılıçdaroğlu da belediye başkanlarını eleştirerek "Örgüte karışmayın dedim ama karışıyorlar" dedi.

Kongre süreçleri ile ilgili sert tartışmaların yaşandığı CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında söz alan PM üyesi Onursal Adıgüzel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu eleştirileri kabul etmezken belediye başkanları ile ilgili de "Örgüte karışmayın dedim ama karışıyorlar" ifadesini kullandı

Kılıçdaroğlu seçimden sonra özeleştiri yapılmamasının da genel bir strateji olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, "Biz niye yenildiğimizi söyleyelim" dedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından kurultay takvimini başlatan CHP'nin Parti Meclisi toplantısında seçim sonrası yaşananlar ve kurultay süreci gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, yenilginin erken kabullenildiğini belirtirken, özeleştiri yapılmadığı yönündeki yorumlarla ilgili de "Genel bir strateji olarak görmek lazım. Biz niye yenildiğimizi söyleyelim" diye konuştu.

DEĞİŞİMCİLER SERT ELEŞTİİRLERDE BULUNDU



Genel Başkan adayı olan Grup Başkanı Özgür Özel'in katılmadığı toplantıda değişimcilerin en çok eleştiri getirdiği konuların başında il ve ilçe kongrelerinde yaşananlar oldu.

Değişimciler, Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimlerin, kongre üyelerine baskı yaptığını iddia ederken, Kılıçdaroğlu, "Ben kurultay işleriyle ilgilenmiyorum, arkadaşlar da ilgilenmiyor ama bazı arkadaşlarımız tümüyle kendini buraya vermiş durumda, bu doğru değil" dedi.

ADIGÜZEL: 10 BİN SEÇMEN KAYDIRILDI HABERİNİZ YOK

Bunun üzerine söz alan PM üyesi Onursal Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı: "Saydığınız isimler tamamen sizin kendi ekibinizde. Her iki ayda bir YSK'dan aldığımız seçmen listesi alınmadı. Örneğin Eyüp'te 10 bin seçmen kaydırılmış durumda ama bununla ilgili genel merkezde en ufak bir çalışma yok, haberiniz yok. Sizin kadrolarınız, parti içi işlerle ilgilendiği kadar bunlarla ilgilenmiyor."

"PARTİ, TROLL AKLINA TESLİM EDİLMİŞ DURUMDA"

Bazı PM üyeleri de, İstanbul İl Başkanlığına adaylığını koyan Cemal Canpolat'ın sosyal medyadan yaptığı adaylık açıklamasının, partinin finanse ettiği hesaplar tarafından paylaşıldığına dikkat çekti.



"Parti, troll aklına teslim edilmiş durumda" diyen PM üyeleri, "Siz tüm adaylara eşitim diyorsunuz ama, parti tarafından finanse edilen hesaplar bunu yapıyor" eleştirisini getirdi.



Değişimciler, Kılıçdaroğlu'na "Kongre üyelerini aradığınızı duyuyoruz. Sivas kongresinde divan başkanı adayı olan birini aradınız" derken Kılıçdaroğlu da "Ben öyle bir şey yapmadım. Hiçbir zaman divan belirlemedim, genel başkan divan belirlemez" yanıtını verdi.

Kongre süreçleri ile ilgili bir eleştiri de, bir önceki MYK'da yer alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan geldi. Ağbaba, "Malatya'ya özel müdahaleler yapıldı. Genel merkez, milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Barış Bektaş ve Abdurrahman Tutdere'yi görevlendirdi. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz?" dedi.

Kongrelere müdahale edildiği eleştirilerini yanıtlayan Kılıçdaroğlu, suçlamaları kabul etmezken, belediye başkanları ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarının hepsine örgüte karışmayın dedim ama karışıyorlar" ifadesini kullandı.