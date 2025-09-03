CHP delegeleri, olağanüstü kongre için noterde imza veriyor

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Kongresi'nin olağanüstü toplanması talebiyle noterde imza verdiklerini bildirdi.

Zeybek paylaşımında, "Direncimiz, birliğimiz ve inancımız, kimsenin göremediği kadar güçlü. Olağanüstü Kongremiz için noter huzurunda imzamızı verdik. Özgür Çelik başkanımızın sonuna kadar arkasındayız" ifadelerine yer verdi.

Zeybek'in dışında İstanbul İl Kongresi delegeleri de notere giderek olağanüstü kongre için imza vermeye başladı.

"İL DELEGELERİ NOTERDE SIRAYA GİRİP; TERTEMİZ SEÇİMLERİNE SAHİP ÇIKIYORLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, delegelerin noterde imza vermelerine ilişkin olarak, "Özgür Çelik’in seçildiği kurultayda oy kullanan ve görevinin başında olan delegelerin bugün noterde kuyrukta olduğunu görüyoruz" demişti. Özel, şunları kaydetti:

"Bütün arkadaşlarımız, ‘İstanbul İl Başkanının kim olduğuna biz karar verdik. O kongre sakatlandı diyorsanız, doğrusunu 15 gün sonra görürsünüz. İrademizin arkasındayız’ diyerek olağanüstü kongre için noterde imza veriyorlar. Ancak bu imzayı verenler, geçen seçimde Sayın Özgür Çelik’i destekleyen arkadaşlarımızın yanında, Sayın Özgür Çelik’e destek vermeyen, o gün oy vermeyen, açıkça karşı listede olan, hatta orada görev talep eden arkadaşlar dahi bu hukuksuzluğun karşısında, partinin arkasında, Özgür Çelik’in arkasında noterde sıradadır. Herkes şunu bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin hangi görüşte olursa olsun geçmişte, bugün il delegeleri noterde sıraya girip; iradelerine, tertemiz iradelerine, tertemiz seçimlerine sahip çıkıyorlar. Ben gerçek bir Cumhuriyet Halk Partililik duruşu gösteren, geçen kongrede karşı taraflarda yarışırken bugün kolkola, önlü arkalı noter sıralarından fotoğraflarını yollayan ve burada partililik nasıl olur, bu parti kendi kendisini nasıl yönetir, dışarıdan gelen müdahalelere, saray planlarına, darbecilere, darbeyi sürdürenlere ve onun aparatlarına karşı bu duruşu gösteren her bir delegemizin hepinizin adına ayrı ayrı alnından öpüyorum."