CHP delegelerini belirliyor: "Yönetime destek güçlü, parti gençleşiyor"

CHP’nin 14 Temmuz’da başlayan 39’uncu Olağan Kurultay takvimi, mahalle seçimlerimleriyle devam ediyor. Başlayan süreci değerlendiren kurmaylar, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların ardından kongrelerin daha sakin geçmesine yönelik bir beklentilerinin olduğunu belirterek, “Çok fazla aday çıkmaz diye düşünüyorduk. Normalde bugüne kadar tek adaylı gitmiş ilçelerde, aday olmak için yarışanlar var. İnsanların ilgisinin olması çok kıymetli” diye konuştu.

Kongre takvimi uyarınca 13 Ağustos’ta başlayan mahalle seçimleri, 7 Eylül’e kadar devam edecek. İlçe kongresi delegelerinin belirlendiği seçimleri değerlendiren kurmaylar, delege profilinde gençleşme olduğuna dikkati çekti. Kurmaylar, “Geçen kurultay bir değişim kurultayıydı. Şimdi değişim genç kadrolarıyla geliyor. Bu sürecin sonunda değişim genç kadrolarıyla tam olarak oturmuş olacak” dedi. Kurmaylar, 11 Ekim’de başlayacak il kongreleri için ise il başkanlarının üçte birinin değişebileceğini söyledi.

"ARTIK HERKES DEĞİŞİMCİ"

Kurmaylar, “Delege seçimleri devam ederken gruplar arası bir rekabet söz konusu mu? Genel Merkezci-Kemal Beyci diye bir ekipleşme var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Artık herkes değişimci. Geçen sefer değişimci olmayanlar bile değişimci. Partide bir genel başkanlık sorunu olduğunu düşünmüyoruz. 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmış bir Genel Başkan var. Eski yönetimin seçtiği kurultay delegeleri, olağanüstü kurultayda CHP’nin tarihinde ilk defa PM’yi deldirmeden seçtirdi."

"TAHLİYELERİN OLMASI BARIŞA DAİR DEĞİL, DEMOKRASİYE DAİR BİR ADIMDIR"

TBMM’de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin değerlendirmelerini de ileten CHP kurmayları, komisyonun henüz esasa girmediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Komisyon esas yapması gereken işi yapmadı. Dolayısıyla esasa girmeden barışa dair bir adım atılacağını düşünmüyoruz. Belediye Başkanlarımıza yönelik tahliyelerin olması barışa dair değil, demokrasiye dair bir adımdır. 200’den fazla tutuklu arkadaşımız var. Elbette onların özgürlüğünü istiyoruz ama bizim komisyondaki tek derdimiz bu değil. Salt onların bırakılmasından daha farklı bir derdimiz var. Bizim derdimiz Türkiye’nin gerçekten bir hukuk devleti olması, bir demokrasi anlayışına sahip olması. Türkiye’nin demokrasi anlayışında problem var. Bugün İBB soruşturmasında gördük, ondan önce Ergenekon-Balyoz soruşturmalarında gördük. Ne olursa olsun, adil yargılanma hakkı diye bir hak var. O hak yok edildi. Bizim asıl derdimiz de bu; adalet kavramının oturtulması.”

Komisyonu hem tarihsel hem de Türkiye’nin geldiği nokta açısından son derece önemli bulduklarını vurgulayan kurmaylar, “Komisyonun asli amacı, bu ülkeye demokrasi getirebilmek olmalı. Kayyum uygulaması da tutkusuz yargılamanın esas olması da hak ihlallerinin yaşanmaması da içinde.”

"DEMOKRASİ ADINA İYİ NİYET GÖSTERGESİ OLMAZSA MASADAN KALKILIR"

CHP kurmayları, “CHP’li belediyelere yeni operasyonlar düzenlenmesi durumunda komisyondan çekilir misiniz?” sorusuna karşılık ise şu yanıtı verdi:

“Komisyonu önemsiyoruz. Ama samiyetlerine inanmadığımız noktada masadan kalkarız. Komisyon şekli işlerini tamamlayıp esasa girdiğinde, demokrasi adına bir adım bile atılmazsa, bir iyi niyet göstergesi olmazsa tabii ki masadan kalkılır, kalkılmaz diye bir şey yok. ‘Oturduk ve sonuna kadar buradayız’ demedik hiçbir zaman.”