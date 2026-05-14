CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar", İYİ Parti'nin "Havza'da yaşanan sel felaketi", DEM Parti'nin "Kürtçe" ve CHP'nin "tarım sektörü"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, Ortadoğu'da İsrail devletinin kurulmasından sonra Filistinlilerin trajedisinin başladığını söyledi.

İsrail'in kendilerini savunan Filistinlileri "terörist" ilan ettiğini oysa asıl teröristin İsrail olduğunu belirten Özdağ, "İsrail her geçen gün topraklarını genişletti. Kendi dini anlayışı gereğince arzımevuda inanıyorlar ve bu toprakların Allah tarafından kendilerine verildiğini söylüyorlar" dedi.

Özdağ, İsrail'in, Hamas'ın vatanını korumak adına yaptığı bir saldırıyı bahane ederek Hitler'in yaptığından daha beterini yapmaya çalıştığını vurguladı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, İsrail'in ve emperyalist güçlerin Ortadoğu'da sürdürdüğü çatışmalar ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarının hem Türk milletinin hem de diğer ulusların vicdanını derinden yaraladığını kaydetti.

Uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve insan hakları normlarının sürekli ihlal edildiğine işaret eden Ergun, "Sivillerin hedef alınması, toplu cezalandırma yöntemleri ve her türlü şiddet eylemi ne hukukla ne de evrensel insanlık değerleriyle bağdaşmaktadır. Ülkeler arasındaki siyasi ihtilaflar, savaş, işgal ve kitlesel zulüm politikalarıyla çözülemez. Bu yöntemler kalıcı barış ve istikrar sağlamak yerine yeni çatışmaları körükleyecek niteliktedir. Türkiye bölgede meydana gelen krizlerde tarafsızlığını koruduğu ölçüde, askeri ve siyasi krizlerin insani krizlere dönüşmesinin engellenmesinde daha aktif sorumluluk alabilir" diye konuştu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Gazze ve Ortadoğu'nun birçok bölgesinde uluslararası hukuk ve insan haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde hastanelerin yüzde 94'ünün hasar gördüğünü aktaran Bozdağ, "Gazze'de temel ilaçların yüzde 51'ine ulaşılamıyor, nüfusun yüzde 47'si temel sağlık hizmetlerine ulaşamıyor, su kaynaklarının yüzde 97'sinin suyu içme suyu olarak kullanılamıyor ve 72 binden fazla insan hayatını kaybetti, bunların 21 binden fazlası çocuk" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Gazze Barış Kurulunun kurulma amacının "İsrail'in Gazze'yi ilhak etmesine, Filistin'i fiilen ve resmen yok etmesine hukuki kılıf üretmek" olduğunu ileri sürerek, Türkiye'nin kurulda yer almasını eleştirdi.

AKP Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Filistin halkına en çok insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

On binlerce ton insani yardım malzemesinin Filistin halkına ulaştırıldığını hatırlatan Tuğrul, şunları kaydetti:

"Saldırı nedeniyle yaralanmış bazı Filistinli kardeşlerimizin tahliyesi ve uygun koşullarda tedavilerinin yapılması sağlanmıştır. Katil İsrail'in soykırımcı olduğunun tespiti ve katillerinin cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesinde görülen davaya müdahil olunmuştur. Filistin halkı hür ve bağımsız bir devlet düzenine kavuşuncaya kadar mücadelemizin süreceğinden herkesin emin olması gerekir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Genel Kurulda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.