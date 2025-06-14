CHP'den 14 yıl sonra Bayburt'ta miting: Özgür Özel, ara zam talebi için sendikalara seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 sene sonra Bayburt'ta miting düzenledi.

Bayburt'ta konuşan ilk isim ABB Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, şunları söyledi:

"15 bin kadar asgari ücretliye düzenli olarak yardım yapıyoruz. 40 civarında yeni kreş açtık eskiden 0'dı. Ankara halkı bunları daha önceden görmedi. Bütün engellemelere rağmen Ankara halkı bizi ödüllendirdi, üç olan belediye sayımızı 16'ya, oyumuzu yüzde 61'e çıkardı."

"BELEDİYELERİN BAŞARISINDAN KORKUYORLAR"

Bayburtlulara seslenen ve sosyal belediyeciliğin aynı sıra 'üretken belediyecilik' de yaptıklarını belirten Yavaş, çiftçilere yapılan gübre ve mazot yardımlarından bahsetti.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anan Yavaş, "Henüz 14 aylık belediye başkanı o kadar başarılı olmuş ki on binlerce insan cenazesine katıldı. Bunu korkuyla sağlayamazsınız. İşte bu başarıdan korkuyor ve bu yüzden operasyonlara başladılar. Buraya Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımıza, Ümit Özdağ'a sahip çıkmak ve sizlere de bu uygulamaları şikâyet etmek için geldik. İnşallah en kısa sürede yapılacak şekilde hak yerini bulacak" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Ardından CHP Bayburt İl Başkanı kürsüye gelerek Silivri Cezaevi'nde yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okundu:

"Trabzonlu kardeşiniz olarak Bayburt'u iyi bilirim. Bayburt zulmü bilir ama diz çökmez. Gerektiğinde mücadele vermiş bir kenttir, mücadeleyi de bilir. Beni milletin sesine ses olmaktan men etmeye çalışıyorlar. Amaçları bizim halka inmemizi engellemek ama bunu başaramayacaklarını milletin akın akın meydanlara koşarak iradesine sahip çıktığını gördüler. Bu yüzden zulmü sürekli artırıyorlar. Bunu biz yapmıyoruzi kendi kendilerini bu hale düşürdüler. Kadim kurumlarımızı ve değerlerimizi çürüttüler. Mili iradeyi hiçe sayarak bu cennet ülkeyi sadece kendi genel başkanları rahat yaşasın diye herkesin sıkıntı çektikleri bir yere çevirdiler.

'MEYDAN MEYDAN ÇOĞALACAĞIZ'

Karşılarında duran herkese ceza vermeye başladılar. Onlar zalim oldu bizler mazlum. Onlara zalim olmak çok yakıştı. Biz ise onlar gibi zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih ederiz. Bayburt halkı ister ki devlet adil olsun, hakkaniyetli olsun. Sırtımızı yasladığımız devlet geleneğimizi birlikte yeniden inşa edeceğiz. Onlar zulümlerini artırdıkça biz yeniden dirileceğiz. Meydan meydan çoğalacağız. Siz varsanız her şey çok güzel olacak."

"BAYBURT BU MİLLETİN KALESİDİR"

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Kalabalığı selamlayan Özel, şöyle konuştu:

"Haysiyet mücadelesinin kenti Bayburt, selam olsun sana. Bugün Bayburt'a sizlerle kucaklaşmaya, buraya koşmaya geldiğimizde birtakım ezberlerin, haksız söylemlerin yerle bir olmasını ümit ediyordum. Neymiş, Gezi olduğunda sadece Bayburt'ta sokağa inilmemiş. Bayburt'a gitme, 19 Mart'tan sonra bir şey olmadı diyorlar, AK Parti'nin kalesi diyorlar. Bu ezberler bitti dedim. Bayburt ile kucaklaşacağım, Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Kale siyaseti bitmiştir. Bayburt, bu milletin kalesidir.

CHP burada güçsüz dediler. Biz Ege'de miting yaparken, Trakya'da miting yaparken yağmur yağarsa bereket gelir dediler. Bayburt'a CHP iktidarında bereket getireceğiz. Üç genç arkadaş Bayburt'ta hiç gözükmediniz diyor. Bizde de kusur var. 14 yıl sonra ilk kez bir genel başkan geliyor. 180 bin Bayburtlu; İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da yaşıyor. Bayburt'un oyunu alanlar iş hizmet etmeye gelince Bayburt'u çantada keklik gördükleri için Bayburt'u unutuyorlar. Havaalanı 6 yıldır bekliyor."

"MİLLETİN ASLA HOŞ GÖRMEDİĞİ BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ"

İktidarın Türkiye'ye büyük bir kurumsal çöküş yaşattığını belirten Özel, bunun bedelini ise toplumun ödemek zorunda kaldığını dile getirdi:

"Milletin asla hoş görmediği bir sürecin içindeyiz. İktidar kendi geleceğini düşünürken Bayburt'u düşünmüyor, bedelini hiç suçu olmayanlar yaşıyor. AK Parti geldiği gün asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu, bugün 3 çeyrek altın alabiliyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını savunuyoruz ama 14 bin 500 TL veriyorlar. AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 alıyor. Her seçim cebinizden biraz daha alarak o çok eleştirdikleri Bülent Ecevit'in 8 çeyrek altın verdiği noktalardan buralara getirdiler."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ

Asgari ücrete ara zam yapılması talebini yineleyen CHP lideri, konuyla ilgili sendikalara da ses yükseltme çağrısı yaptı:

"Ara zam hakkımız, söke söke alırız. Bayburt'ta emekçiler ve ve emekliler omuz omuz ara zam almanın mücadelesini birlikte veriyorlar. Kamu emekçileri bekliyor. Sendikalar tekliflerini sundular. Enflasyon gerçekte geçen sene yüzde 100, bu sene yüzde 80 hesaplıyor ENAG. Ama TÜİK, emekliyi, asgari ücretliyi üzüyor. Şimdi de kamu emekçisini üzecek. TÜİK 45 dedi. Yüzde 15 herkesin cebinden çaldılar. Sendika demiş ki 'Bu yaz hareketli geçecek.' İşçi sendikaları çıkıp "mücadele edeceğiz" diyorsa arkanızdayız. Bayburt'tan sesleniyoruz işçi sınıfına: Kaya gibi arkanızdayız.

Özellikle KHK mağdurları var. 17-25 Aralık'tan önce etle tırnaktılar. İftira geliyor, mahkemeden dönüyor, memurluğu iade edilmiyorlar. KHK mağdurlarını da, atanmayan öğretmenleri de, çıraklık mağdurlarını da biz sahipleniyoruz. Halk sahipleniyoruz. Bir daha kimsenin peşine böyle takılmamak lazım."

"YARIN FİLİSTİN İÇİN ÜSKÜDAR'DAYIZ"

Yarın Saadet Partisi'nin çağrısıyla Filistin'e destek için Üsküdar'da düzenlenecek mitinge katılacaklarını açıklayan Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Donald Trump üzerinden eleştirdi:

"50 binden fazla Filistinli katledilmişken önce Amerika sessiz kaldı, sonra Trump 'İyi olmuş' dedi. Birileri Trump'a hiçbir şey demedi. Bu iktidar partisinin kısık sesle, küçük harflerle konuşması çok endişe verici, çok şüphe çekici, çok rahatsız edici. Yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz. Trump'a karşı bir dik duruş bekliyorum. Yarın Saadet Partisi'nin davetiyle Üsküdar'a gideceğiz. Başbakan Ecevit ile Filistin ile ilişkisi ne ise bizim Filistin ile ilişkimiz odur."

"BU ÜLKEYİ HEP BERABER KURTARACAĞIZ"

Son olarak Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan bahseden Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"19 Mart'ın üzerinden tam 87 gün geçti. Sevgili İmamoğlu 87 gündür içeride tutuluyor. Borsa çöktü, yabancı yatırımcı kaçtı. Biz bu kabustan Türkiye'yi çıkarmak için, bu darbeye sessiz kalmamak için o gündür bugündür 7 gün 7 gece, Maltepe'te 2 buçuk milyonla, Samsun'dan yola çıkarak Türkiye'yi meydan meydan gezerek bu haksızlığı anlatıyoruz. Masum kadınları evlatları ile tehdit ediyorlar. İş adamlarını itirafçılık adı altında iftiraya zorluyorlar.

Sayın Erdoğan bundan tam 3 ay önce 'Göreceksiniz, birbirlerinin yüzüne, ailelerinin gözüne bakamayacaklar.' Ben buradan Bayburtluların gözüne bakarak söylüyorum: Söylenenlerin tamamı iftiradır. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olduğunda yoksulluğu bitirecek, gelir adaleti getirecek. İmamoğlu gelecek, köylü yeniden milletin efendisi olacak. Bu toplum artık huzur bulacak. Hep beraber bu ülkeyi kurtaracağız."