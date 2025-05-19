CHP'den 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü: "106 yıl önce başlayan bu yürüyüşü devam ettireceğiz"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul'daki etkinlikler kapsamında CHP İstanbul İl Örgütü, Maçka'daki Uğur Mumcu Anıtı'ndan Beşiktaş Meydanı'na doğru, '19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirdi. "Korkma bu yol O'nun yoludur" pankartı taşıyan CHP'liler "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

"19 MART'TAKİ DARBE GİRİŞİMİNDE GENÇLER EN ÖN SAFLARDA MÜCADELE ETTİLER"

Yürüyüş başlangıcında açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla anarak başladı. Atatürk 102 yıl önce Cumhuriyeti ve 19 Mayıs'ı gençlere armağan ettiğini anımsatan Çelik, "Atatürk'ün hem Cumhuriyeti hem 19 Mayıs'ı gençlere armağan ederek ne kadar doğru bir karar verdiğini bugün çok daha iyi anlıyoruz. Bu topraklarda 19 Mart'ta bir darbe girişimi gerçekleşti. Ve o darbe girişimi gerçekleşirken gençler en ön saflarda mücadele ettiler. En fazla sesi yükselen gençlerdi. Gençler o 19 Mart'taki darbe girişiminin püskürtülmesinde önemli rol oynadılar. Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet etmesinin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARINI ANIMSATTI

Yürüyüş hakkında bilgi veren Çelik şöyle devam etti:

"Şimdi biz Şişli'den Atatürk'ün 16 Mayıs'ta ilk adımı başlattığı yerden Beşiktaş'a ineceğiz. Ve Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediyemizin bir konserine katılacağız. Aslında öyle enteresan bir durum ki, Atatürk Şişli'den yola çıktı, Beşiktaş'a gitti. Oradan Karaköy'e geçti. Ve 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yürüyüşü aslında Şişli'den başlamış oldu. 102 yıl sonra egemenliğin kayıtsız şartsız milletindir dediğimiz topraklarda, buradan Şişli'den yürüyüş başlatıyoruz ama Şişli Belediye Başkanımız nerede? Millet iradesiyle seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan. Şu anda Silivri zindanında. Şişli'den yürüyüşü başlatıp Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat nerede? Beşiktaş halkının iradesiyle seçilmiş Rıza Akpolat, ne yazık ki Silivri zindanında. Bugün sabah biz Atatürk Anıtı'na Taksim'e bir çelenk sunumu gerçekleştirdik. 16 milyonun iradesiyle seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehir belediye başkanlığı çelengini sunması gerekiyordu. Nerede büyükşehir belediye başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu? Silivri zindanında. Dolayısıyla tam aslında millet egemenliğinin yok sayıldığı, Cumhuriyetin kurumlarının aşındırıldığı, demokrasinin zedelendiği bir dönemde gençlerle birlikte 19 Mayıs'ta Şişli'den bir yürüyüşü gerçekleştiriyoruz."

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İZİNDE, BU TOPRAKLARDA DEMOKRASİYİ MUTLAKA YENİDEN EGEMEN KILACAĞIZ"

Özgür Çelik, "106 yıl önce başlayan bu yürüyüşü devam ettireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, bu topraklarda demokrasiyi mutlaka yeniden egemen kılacağız. Hem siyasi tutsakları, belediye başkanlarımızı, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'nu Silivri zindanından alacağız. Erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz. Ve ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi bu toprakları demokrasiyle yeniden tanıştıracağız. Tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın 19 Mayıs, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın tam bağımsız Türkiye!" diyerek sözlerini tamamladı.