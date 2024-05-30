CHP'den 2 Haziran'daki seçimler hakkında açıklama: Sandık güvenliğini sağlayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek 7 seçim çevresinden 5'inde seçime girdiklerini bildirdi. Sandık güvenliği konusuna vurgu yapan Binici, "2 Haziran’da yapılacak seçimlerde de yine büyük bir titizlikle sandıklara sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Güneykaya, Dersim'in Mazgirt ilçesinin Akpazar, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez ilçesinin Sağlık beldelerinde seçmenler 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

2 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, 7 seçim çevresinden 5'inde seçime girdiklerini belirtti.

"2 HAZİRAN'DA SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçmenlerin büyük çoğunluğun sandık güvenliğine dair endişelerin olduğunu kaydeden Çiftci Binici, “31 Mart’ta görüştüğümüz, oy istediğimiz seçmenlerin birçoğu sandık güvenliğini sağlayıp sağlayamacağımıza dair endişeler taşıyordu. Biz her fırsatta seçmenlerimize sandık güvenliğinin sağlanayacağı bu konuda bize güvenmelerini söyledik. 31 Mart’ta da bu güveni boşa çıkarmadık. Tüm sandıklarda atılan her bir oyun takipçisi olduk. 2 Haziran’da yapılacak seçimlerde de yine büyük bir titizlikle sandıklara sahip çıkacağız. Avukatlarımızla, sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimizle okullarda ve sandık başlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’nin 5 seçim çevresinde yarışacağını söyleyen Binici, Genel Merkez tarafından görevlendirilen milletvekili ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan heyetlerin sahada olduğunu kaydetti.

“Uzun yıllar sonra Kayseri’de dört ilçeyi artık Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetecek” diyen Çiftci Binici, “Bu dört ilçeden birisi de Pınarbaşı. Pınarbaşı’da seçimin hangi koşullarda iptal edildiğini tüm seçmen biliyor. Milletvekillerimiz, Parti Meclisi Üyelerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. 31 Mart’ta kazandığımız Pınarbaşı’nı 2 Haziran’da tekrar kazanacağız. Akpazar ve Büyükkarıştıran’da da iddialıyız. 2 Haziran’da yeni bir seçim başarısı kazanacağız” ifadelerini kullandı.