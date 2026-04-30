CHP'den 26 maddelik "1 Mayıs Manifestosu"

CHP, sosyal medya hesaplarından "Emek, Onur, İş, Güvence ve Adalet için 1 Mayıs Manifestomuz!" başlığıyla bir manifesto yayımladı. 26 maddeden oluşan metinde, çalışma yaşamından sosyal güvenliğe kadar birçok alanda vaatler sıralandı.

MEYDAN YASAĞINA SON, SENDİKAL HAKLARA GÜVENCE

Manifestonun ilk maddesi, yargı kararlarına rağmen yıllardır hukuksuzca emekçilere yasaklanan Taksim Meydanı'na dair oldu. CHP, alan yasağının bitirileceğini ve Taksim Meydanı dahil tüm meydanların emekçilere açılacağını vaat etti. Bununla birlikte sendikal hakların genişletileceği ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılacağı belirtildi.

Ekonomik taleplerin ön planda olduğu listede asgari ücret, vergide adalet ve emekli aylıkları üzerine de vaatler sıralandı.

ÇOCUK EMEĞİ SÖMÜRÜSÜNE SON

Çalışma hayatındaki sorunlara dair çözüm önerilerinin sunulduğu metinde, çocuk emeği sömürüsüne son verileceği ve iş kazaları ile meslek hastalıklarıyla etkin mücadele edileceği vurgulandı. Ayrıca işçi sağlığı ve güvenliğinde kamusal yapının güçlendirileceği ve kayıt dışı çalışmanın bitirileceği kaydedildi.

SOSYAL DEVLET VE GELECEK PLANLAMASI

Manifestonun son bölümünde ise sosyal devletin güçlendirileceği, kamu emekçileri rejiminin demokratikleştirileceği ve emeğin bölgesel adaletinin sağlanacağı ifade edildi. Aynı zamanda emeğin geleceğinin planlanarak dönüşümün adil bir şekilde yönetileceği ve demokratik yönetişimin kurumsallaştırılacağı belirtildi.

CHP’nin manifestosunda yer alan maddeler şöyle sıralandı:

1. Alan yasağı bitecek; Taksim Meydanı dahil tüm meydanlar emekçilere açılacak.

2. Gelirin adil paylaşıldığı yeni bir ücret rejimi kuracağız.

3. Asgari Ücretin insanca yaşamı güvence altına almasını sağlayacağız.

4. Emeğin hakkını aldığı, vergide adaletin sağlandığı çalışma yaşamını kuracağız.

5. Emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü, aylıkların gerçek değerine kavuştuğu bir sistem kuracağız.

6. İnsan onuruna yaraşır iş ve yaşam dengesini sağlayacağız.

7. Eşitliği sağlayacak, ayrımcılıkla mücadele edecek, kapsayıcı bir çalışma yaşamı kuracağız.

8. Emeğin yeni sosyal sözleşmesini yürürlüğe koyacağız.

9. Sendikal hakları genişletecek ve örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracağız.

10. İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla etkin mücadele edeceğiz.

11. Çocuk emeği sömürüsüne son vereceğiz.

12. İşçi sağlığı ve güvenliğinde kamusal ve kurumsal yapıyı güçlendireceğiz.

13. Denetim ve yaptırım mekanizmalarını güçlendireceğiz.

14. Kayıt dışı çalışmayı bitirecek, emeğin denetim gücünü artıracak, şeffaflığı sağlayacağız.

15. Çalışma mevzuatını değiştireceğiz. Uluslararası standartları hayata geçireceğiz.

16. İşsizliğe karşı koruyacağız.

17. Kayıtlı, güvenceli ve nitelikli istihdama erişimi sağlayacağız.

18. Emeği koruyacak, herkesi becerisiyle güvenceli işe ulaştıracağız.

19. Kırılgan grupları koruyacağız, özel koruma mekanizmalarını güçlendireceğiz.

20. Emeğin bölgesel ve sektörel adaletini sağlayacağız.

21. Emeğin geleceğini planlayacak, dönüşümü adil yöneteceğiz.

22. Sosyal güvenlik sisteminde hak ve yükümlülükleri yeniden belirleyeceğiz. Adil, sürdürülebilir ve gelir güvencesini tesis eden yeni bir sistem kuracağız.

23. İş, gelir ve bakım güvencesini içeren bütüncül bir sosyal koruma sistemi oluşturacağız.

24. Kamu emekçileri rejimini demokratikleştireceğiz.

25. Sosyal devleti güçlendireceğiz, toplumsal korumayı yaygınlaştıracağız.

26. Demokratik yönetişimi güçlendirecek, sosyal diyaloğu kurumsallaştıracağız.