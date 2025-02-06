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CHP'den 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılında videolu paylaşım

CHP, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle resmi X hesabından bir video paylaştı.

Güncel
  • 06.02.2025 01:15
  • Giriş: 06.02.2025 01:15
  • Güncelleme: 06.02.2025 01:23
Kaynak: ANKA
CHP'den 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılında videolu paylaşım
ANKA

CHP, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle resmi X hesabından bir video paylaştı.

CHP'lilerin hızla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, deprem bölgesine yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı yer alırken, "6 Şubat… Hafızamızda, kalbimizde, dualarımızda… Yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz." denildi.

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