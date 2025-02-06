CHP'den 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılında videolu paylaşım
CHP, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle resmi X hesabından bir video paylaştı.
Kaynak: ANKA
CHP, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle resmi X hesabından bir video paylaştı.
CHP'den 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında videolu paylaşımhttps://t.co/13bJGbDbeq pic.twitter.com/6n0eTMJZVQ— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 5, 2025
CHP'lilerin hızla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, deprem bölgesine yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı yer alırken, "6 Şubat… Hafızamızda, kalbimizde, dualarımızda… Yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz." denildi.