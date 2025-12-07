CHP'den 81 ilde MESEM eylemi: "Arkadaşlarımızın sözleri bize emenat"
CHP Gençlik Kolları, MESEM uygulamasına karşı ve 16 gencin tutuklanmasına karşı 81 ilde açıklama yaptı. Açıklamada, "MESEM bir AKP projesidir. Ve bizler, ucuz iş gücü olarak görülen çocukların eğitim haklarından mahrum bırakılarak, doğrudan işçileştirildiği bu düzenin tam karşısında duruyoruz" denildi.
CHP Gençlik Kolları, çocuk işçiliği meşrulaştıran, sömürüyü derinleştiren MESEM uygulamasına tepki göstermek ve MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan öğrencilerle dayanışmak için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, "Okulda olması gereken çocuklar iş cinayetlerine kurban gitmesin diye mücadele etmek bu ülkede yaşayan biz gençlerin, boynumuzun borcudur" denildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları, MESEM uygulamasına tepki göstermek ve MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan öğrencilerle dayanışmak için 81 ilde eylem düzenledi. Okunan açıklamalarda, "AKP iktidarının her geçen yıl parça parça dağıtıp bir kenara attığı eğitim sistemiyle çocuklar işçileştiriliyor, gençler geleceksizleştiriliyor. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Yaşadığımız tüm bu kötülük bir kara düzenin sonucudur. Bu kara düzenin bugünkü görüntüsü ise MESEM’lerdir" denildi.
MESEM sistemiyle çocukların eğitim almadığını, ucuz iş gücü olarak görülerek sömürüldüğünün vurgulandığı açıklamada, "Bu sistem yüzbinlerce çocuğun okulla bağını kesiyor. Lise çağındaki bir çocuğun haftada 1 gün okula, 4 gün atölyeye, sanayiye, fabrikaya gittiği bir düzene mesleki eğitim denebilir mi? Açıkça ifade etmek isteriz ki MESEM çocukların doğrudan işçileştirildiği, yasalarla sömürüldüğü bir AKP projesidir. Ve bizler CHP Gençlik Kolları olarak, ucuz iş gücü olarak görülen çocukların eğitim haklarından mahrum bırakılarak, doğrudan işçileştirildiği bu düzenin tam karşısında duruyoruz" ifadeleri kullanıldı.
2025 yılında 86 çocuk işçinin katledildiğinin hatırladıldığı açıklama şu sözlerle son buldu:
"Sayın Bakan’ın bakanlık yaptığı dönem içerisinde MESEM’lerde hayatını kaybeden çocuk sayısı 16. Bu iktidar için yalnızca bir sayı olabilir. Ama bizim için değil. Onlar bizim her sabah aynı güneşe uyandığımız, aynı sokaklarda yürüdüğümüz, aynı hayalleri paylaştığımız kardeşlerimiz. Okulda olması gereken çocukların atölyelerde emeği sömürülmesin, çocuklar iş cinayetlerine kurban gitmesin diye mücadele etmek bu ülkede yaşayan biz gençlerin, boynumuzun borcudur. MESEM uygulamasını protesto ettiği için hukuksuzca tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 arkadaşımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu da buradan açıkça ifade etmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın yarım kalan sözleri bize emanettir."