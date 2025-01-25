CHP'den AA ve TRT'ye Kartalkaya tepkisi: "Maksatlı algı çalışması yapıldı"

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 'sorumluluk' tartışmaları sürüyor.

Geçen günlerde AA tarafından servis edilen “Bolu Belediyesi yanan oteldeki restoran için 19 gün önce ‘yangın yönetmeliğine uygun’ kararı vermiş” başlıklı haber ve haberde yer alan belge hakkında CHP açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Otel yangını faciasının ardından Bolu Belediyesi'ne yönelik olumsuz algı oluşturma amacı taşıyan haber yayınlayan Anadolu Ajansı ve TRT Haber'e karşı hukuki girişimde bulundu" açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, Anadolu Ajansı ve TRT'nin kamu yayıncılığı görevini yanlı şekilde yerine getirdiği, kamuoyunu yanıltmak üzere kurgulanmış, eksik ve Bolu Belediyesi aleyhinde algı oluşturma maksatlı ifadeler içerdiği belirtildi.

"MAKSATLI İFADELER İÇERİYOR"

AA tarafından paylaşılan 2 Ocak 2025 tarihli belgede, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusu üzerine Bolu Belediyesi tarafından 'olumlu rapor' verildiği belirtildi. Bu haberin "maksatlı ifadeler içerdiğine" dikkat çeken Gül Çiftçi, bahsi geçen raporun yanan alan ile ilgisinin olmadığını belirtti.

Çiftçi, "Belge, Grand Kartal Otel’in kayak pisti kısmında açılmak istenen ve ana yapıya dahil olmayan 70 metrekarelik kafe restorana aittir. Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Grand Kartal Otel’in kayak pisti kısmında açılmak istenen ve ana yapıya dahil olmayan 70 metrekarelik kafe restorana aittir. Buna rağmen Anadolu Ajansı, bina dışında bulunan cafe-restoran için verilen belgeyi tüm otel için verilmiş gibi haberleştirmiştir" dedi.

"Yangın yeterliliği yoktur" raporu

Ayrıca, Grand Kartal Otel tarafından Bolu Belediyesi’ne 12 Aralık 2024 tarihinde dilekçe ile başvuru yapılarak 'yangın yeterlilik belgesi' talebinde bulunulduğu ve belediye tarafından söz konusu tesisin dokuz kriterden sekizinde yangın yeterliliği bulunmadığının tespit edildiği başka bir belge daha ortaya çıktı.

Gül Çiftçi, AA'nın "yangın yeterliliği yoktur" raporuna değinmediğini de belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Anadolu Ajansının 78 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangını sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Bolu Belediyesi üzerinde oluşturulmak istenen olumsuz algıya söz konusu haberle dahil olmuş ve olayın gerçek sorumlularının ortaya çıkarılması sürecinde kamuoyunu yanıltmıştır. Anadolu Ajansının, oteldeki kati denetim yetkisine sahip Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunu Bolu Belediyesi üzerine yükleme maksatlı algı çalışmalarına alet edilmesi Basın Meslek İlkeleri ile bağdaşmamaktadır."