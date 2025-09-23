CHP'den ABD'nin açıklamasının ardından 'bağımsızlık' vurgulu tepki: Bu milletin onuru satılık değildir

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye ile ilgili açıklamalarına ve iktidara tepki gösterdi. Emir, Rubio'nun açıklamalarını "hakaret" olarak nitelendirirken "Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan bağımsızlık mücadelesine açık bir hakarettir. Bu hakareti ettiren de bu ülkenin iktidarıdır" ifadelerini kullandı.

Rubio'nun Fox News'e verdiği “Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray’a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. ‘Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz?’ diyorlar" demecini değerlendiren Emir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun sözleri iktidarın düştüğü çukuru ifşa etti: “Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray’a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. ‘Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz?’ diyorlar.” Aynı konuşmada “Yalvarmak” gibi omurumuza yönelecek ifadeler kullanılıyor. Bu tablo, Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan bağımsızlık mücadelesine açık bir hakarettir. Bu hakareti ettiren de bu ülkenin iktidarıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları manda ve himayeyi reddederken; bugün Erdoğan, içeride muhalefete baskı uygulayabilmek, iktidarını sürdürebilmek ve milletin hazinesini ayakta kalabilmek uğruna ABD’ye peşkeş çekebilmek için Beyaz Saray’ın kapısında icazet arıyor. İçeride muhalefeti susturmak için dışarıdan onay arayan, milletin kaynaklarını ve Cumhuriyet’in onurunu başka ülkelerin kapılarında pazarlık masasına süren bir iktidar, artık milli iradeyi temsil edemez. Erdoğan’ın Washington’da masaya koyacağı dosya, milli egemenliğimizi ve bağımsız devlet olma onurumuzu pazarlık unsuru yapmaktır. Bunu aklınıza kazıyın: Bu milletin onuru satılık değildir."

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun sözleri iktidarın düştüğü çukuru ifşa etti:



“Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray’a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. ‘Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz?’ diyorlar.”



Aynı konuşmada “Yalvarmak” gibi omurumuza… pic.twitter.com/hDnGHFjXxD

— Murat Emir (@muratemirchp) September 23, 2025